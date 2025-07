Primăria municipiului Alba Iulia, despre postarea profesorului Cristian Păun: ”Conține cifre departe de adevăr”. Punct de vedere

Primăria Alba Iulia a transmis un punct de vedere ca urmare a postării profesorului Cristian Păun care a dat orașul natal ca exemplu pentru a combate teza că „nu sunt mulți angajați la stat, nu este prea mult loc de reforme, de ajustări, de îmbunătățit în administrația publică centrală sau locală”.

”În urma postării de ieri a profesorului Cristian Păun, preluată de presa națională și locală, prin care vorbea de 1125 – 1300 de angajați în Primăria Alba Iulia, precizăm că aceasta conține cifre departe de adevăr, pe care ne-am fi așteptat ca un om cu autoritatea profesională a dânsului să le aibă înainte de a da drumul unui narativ care în mod sigur produce prejudicii de imagine Albei Iulia, nu doar Primăriei.

Vorbim de unul din puținele orașe din România a cărui populație nu a scăzut între recensăminte ci, din contră, a înregistrat o creștere. La recensământul din 2021, Alba Iulia avea 64.227 de locuitori, iar la cel din 2011 – 63.536 de locuitori.

În realitate, conform ultimelor date pe care le deținem, ale Biroului Județean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Alba, în Alba Iulia își au domiciliul peste 74.000 de persoane.

Această evoluție demografică arată că orașul este atractiv din punct de vedere economic și social, deci municipalitatea își face datoria. Nu vorbim doar de cele peste 350 de milioane euro finanțări nerambursabile atrase și care au schimbat profund Alba Iulia, ci de munca de zi cu zi, săptămână cu săptămână, pe care o fac angajații municipalității.

Practic, astăzi funcționăm cu 675 de persoane angajate cu normă întreagă, pentru că nu îi putem include între funcționari pe cei 301 asistenți personali ai persoanelor cu dizabilități, încadrați în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aceștia nefiind plătiți din bugetul local.

În acest număr intră aparatul propriu, asistența socială, asistența medicală școlară, evidența persoanelor, structura care deservește școlile și creșele, căminul pentru vârstnici, clubul sportiv municipal, poliția locală și centrul cultural. Deci asta înseamnă că doar 9 persoane din 1.000 de locuitori au funcția de bază la UAT Municipiul Alba Iulia.

Comparația cu Primăria Berlinului este surprinzătoare, pentru că aceasta nu are 300 de angajați, cât se invocă. La o simplă căutare din surse deschise, Berlinul are 114.000 angajați full-time în administrația locală, la o populație de 3,9 milioane locuitori, deci 29 funcționari la mia de locuitori, față de 9 câți are Alba Iulia.

Primăria Alba Iulia susține reformele administrative preconizate de actualul Guvern și creșterea calității serviciilor publice. Dar dacă ne uităm strict la cifre, o să constatăm că numărul de salariați din sectorul public în total populație, în România e cel mai mic din Europa, lucru demonstrat luna trecută și de Ionuț Dumitru, economistul șef al Raiffeisen Bank și fost șef al Consiliului Fiscal, care arată că România e la mijlocul clasamentului doar în ceea ce privește numărul de bugetari raportat la numărul de contribuabili.

În concluzie, nu sunt prea mulți bugetari, ci prea puțini oameni care muncesc raportat la întreaga populație, ceea ce este o problema structurală legată de ocuparea forței de muncă în țara noastră”, au transmis reprezentanții Primăriei Municipiului Alba Iulia.

