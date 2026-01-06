Primăria Alba Iulia, despre deszăpezire: ”Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz”

La patru zile de când Alba Iulia este este îngropată de zăpadă pe străzi secundare și trotuare, reprezentații administrației locale au publicat marți după-masa câteva precizări.

Reprezentanții Primăriei Alba Iulia spun că au acționat ”prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni și stațiile de autobuz”.

,,Municipiul Alba Iulia se confruntă în aceste zile cu o situație mai puțin obișnuită, cum nu am mai întâlnit de peste 12 ani: ninsoarea continuă timp de aproximativ 2 zile, care a creat dificultăți în trafic și în deplasarea pietonală.

Am acționat prompt, etapizat și organizat, începând cu arterele principale, zonele de urgențe medicale, trecerile de pietoni, stațiile de autobuz, precum și cu zonele de acces către școli și grădinițe, pentru a asigura, pe cât posibil, siguranța tuturor. Vă asigurăm că operațiunile de deszăpezire și degajare a zăpezii continuă fără întrerupere, utilajele fiind utilizate la capacitate maximă.

Pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile, reamintim că este disponibil numărul de telefon (0723) 300 211, care poate fi apelat pentru asistență, zilnic, în intervalul 08:00 – 22:00.

Dorim să adresăm mulțumiri tuturor cetățenilor, care au dat dovadă de răbdare, înțelegere și implicare, colegilor din primărie, precum și firmelor private care au contribuit voluntar la activitățile de deszăpezire. Solidaritatea și sprijinul dumneavoastră sunt extrem de importante și demonstrează, încă o dată, spiritul de comunitate al municipiului Alba Iulia.

Știm că este o situație neplăcută și înțelegem pe deplin disconfortul creat. Vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru a gestiona eficient această situație și pentru a reveni cât mai rapid la condiții normale. Vă mulțumim pentru înțelegere, răbdare și sprijin.

