Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 6, 17 și 166
Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 6, 17 și 166
În temeiul prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Ordinului ANCPI nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.
Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din localitatea Gâmbaș, în locurile numite „Drum Gâmbaș”, „Peste Mureș” și „Berc Gâmbaș”, sectoarele cadastrale 6 și 7, precum și din localitatea Sâncrai locul numit „Sigheti”, sectorul cadastral 166, că a fost demarată procedura de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară FINANȚARE XII.
În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică este necesară executarea măsurătorilor topografice.
Măsurătorile topografice în teren vor avea loc:
– în data de 17.09.2026 – pentru sectorul cadastral 166, începând cu ora 09.00
– în data de 18.09.2026 – pentru sectorul cadastral 6 și 17, începând cu ora 15.00.
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