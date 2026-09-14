Primăria Aiud, anunț cu privire la executarea măsurătorilor în vederea finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în sectoarele cadastrale 6, 17 și 166

În temeiul prevederilor Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, cu modificările și completările ulterioare și în conformitate cu prevederile Ordinului ANCPI nr. 1/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară.

Primăria Municipiului Aiud aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din localitatea Gâmbaș, în locurile numite „Drum Gâmbaș”, „Peste Mureș” și „Berc Gâmbaș”, sectoarele cadastrale 6 și 7, precum și din localitatea Sâncrai locul numit „Sigheti”, sectorul cadastral 166, că a fost demarată procedura de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară FINANȚARE XII.

În vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică este necesară executarea măsurătorilor topografice.

Măsurătorile topografice în teren vor avea loc:

– în data de 17.09.2026 – pentru sectorul cadastral 166, începând cu ora 09.00

– în data de 18.09.2026 – pentru sectorul cadastral 6 și 17, începând cu ora 15.00.

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