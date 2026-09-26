Curier Județean

Prezența unui urs, semnalată în Izvoru Ampoiului: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Bogdan Ilea

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Prezența unui URS, semnalată în Izvoru Ampoiului: A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă

Prezența unui urs a fost semnalată sâmbătă, 26 septembrie 2026 în localitatea Izvoru Ampoiului. A fost emis mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă.

Potrivit Jandarmeria Alba, în localitatea Izvoru Ampoiului a fost semnalată prezența unui urs.

La fața locului se deplasează  de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate

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