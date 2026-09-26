Vești proaste pentru șoferi: O decizie a SUA ar putea duce prețul motorinei din România la peste 12 lei pe litru

O eventuală interdicție a exporturilor de motorină din SUA ar putea duce la o creștere puternică a prețurilor și în România. Potrivit calculelor Asociației Energia Inteligentă (AEI), în scenariul cel mai pesimist, motorina ar putea ajunge la 12,20 lei/litru în trei până la șase săptămâni de la introducerea măsurii.

Președintele AEI, Dumitru Chisăliță, a atras atenția că Guvernul trebuie să se pregătească din timp pentru o eventuală interdicție a exporturilor americane de motorină și să ia măsuri pentru a-și proteja stocurile și transportul de marfă, agricultura și serviciile esențiale, relatează Agerpres.

La 26 septembrie 2026, motorina standard se situa în jurul a 10,95-11,05 lei/litru, în funcție de sursa de monitorizare și de stație. Acest preț ar putea crește dacă SUA decid să interzică exporturile de motorină.

,,Acest prag ar putea fi atins în circa una până la două săptămâni”

„Din acest punct, 11,50 lei/litru înseamnă încă aproximativ 55 de bani. Dacă ar fi anunțată acum o interdicție totală și cotațiile europene ar reacționa, acest prag ar putea fi atins în circa una până la două săptămâni.

Pragul de 12,20 lei/litru cere o creștere de aproximativ 1,25 lei și ar putea fi atins în trei până la șase săptămâni, dar numai dacă restricția persistă, oferta alternativă rămâne insuficientă și majorarea angro ajunge la pompă. Al doilea prag nu este inevitabil. Interdicția poate scumpi și țițeiul. Dar ea ar lovi direct piața motorinei”, a precizat președintele AEI, Dumitru Chisăliță, în analiza citată.

„Într-un scenariu de interdicție completă menținută câteva luni, estimam o scumpire suplimentară a motorinei la pompă de aproximativ 0,10-0,25 euro/litru în Europa, față de situația în care SUA continuă să exporte, independent de evoluțiile crescătoare ale țițeiului/motorinei din alte cauze (blocarea Strâmtorii Ormuz, blocarea Bab el-Mandeb, reducerea capacității de rafinare a Rusiei).

Conform analizelor AEI, pentru România, scenariul central presupune o creștere a cotației angro cu 15-35 dolari/baril, un curs rotunjit de 4,5 lei/dolar și transmiterea costului în prețul cu TVA. Calculul dă aproximativ 0,51-1,20 lei/litru. Sunt ipoteze și rezultate de scenariu, nu o prognoză oficială și nici o scumpire deja produsă”, a spus Dumitru Chisăliță, președintele AEI.

SUA exportă către întreaga lume aproximativ 1,4-1,6 milioane de barili pe zi de distilate petroliere, categorie formată în principal din motorină. Potrivit Agenției Internaționale a Energiei (AIE), citată în analiza AEI, exporturile au fost de 1,56 milioane barili pe zi în trimestrul II 2026. În iunie, cea mai recentă lună pentru care erau disponibile date AIE, au fost de 1,432 milioane barili pe zi.

Totodată, cererea mondială de diesel este de ordinul a 30 de milioane de barili pe zi, astfel că exporturile americane reprezintă aproximativ 5% din cererea mondială.

„Pare puțin doar dacă ignorăm cum funcționează o piață tensionată: prețul este decis de ultimii barili disponibili, de cei pentru care importatorii trebuie să concureze. AIE arată că motorina este deja punctul vulnerabil al pieței petroliere, în condițiile pierderilor de ofertă din Orientul Mijlociu și Rusia și ale presiunii asupra rafinăriilor. Europa este expusă direct.

Secțiune Știri sub articolul principal