Economistul Radu Georgescu: ,,Probabil, peste 5 ani, vei plăti la magazin cu criptomonede”. Motivul

Economistul Radu Georgescu susține, printr-o postare pe Facebook, că lumea intră într-o nouă etapă economică, în care criptomonedele și aurul ar putea juca un rol tot mai important.

Radu Georgescu vorbește despre adoptarea unei legislații în Statele Unite care ar favoriza dezvoltarea criptomonedelor emise de companii și despre strategia Chinei de a consolida yuanul prin rezerve de aur. Totodată, economistul compară măsurile economice adoptate de Germania cu cele implementate în România în ultimul an.

Textul integral publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

În timp ce în România partidele nu sunt în stare să facă un Guvern de două luni, pe planeta Pământ se întâmplă lucruri importante din punct de vedere economic. China și SUA vor să schimbe sistemul monetar al planetei. Ca de obicei, în România nu este interesat nimeni de aceste subiecte, deși te vor afecta direct. Hai să vorbim noi.

Intrăm în era criptomonedelor

Pe 30 iunie, 140 de companii au anunțat că vor lansa criptomonede proprii bazate pe blockchain. Ups. Poate ești printre cei care cred că criptomonedele sunt niște prostii sau scheme Ponzi. Printre aceste 140 de companii sunt niște firme care se numesc: Visa, BlackRock, Google, Coinbase etc. Probabil, peste 5 ani, vei plăti la magazin cu criptomonede.

Îți povestesc puțin contextul.

Guvernul SUA a avut o idee genială. A făcut o lege pe care a numit-o GENIUS Act. Legea asta creează, pentru prima dată pe planeta Pământ, posibilitatea firmelor să emită criptomonedă proprie, care să fie folosită la achiziția de bunuri și servicii produse de firme.

Deci nu vei mai plăti cu lei, euro sau dolari, ci vei plăti cu criptomonede. Aici vine partea genială a americanilor. Fiecare stablecoin emis de firme trebuie să fie susținut de dolari cash sau obligațiuni de trezorerie americane. Asta înseamnă că SUA va putea să printeze dolari fără număr, fără să genereze inflație, deoarece va crește cererea pentru dolari.

Revenim la etalonul aur

Guvernul chinez a avut și el o idee genială. China vrea ca yuanul să devină o monedă de rezervă globală. Și, pentru a convinge celelalte țări să țină banii în yuani, au făcut un plan ca yuanii să aibă acoperire în aur. De doi ani, China cumpără aur cu două mâini.

Bonus: Germania vs. România

Vineri, 3 iulie, guvernul german a prezentat un pachet de reforme care include reduceri de taxe de aproximativ 10 miliarde de euro pe an. Cancelarul Friedrich Merz a spus că vrea să protejeze puterea de cumpărare a oamenilor și competitivitatea companiilor. În Germania se reduc taxele pentru oamenii care au venituri anuale sub 70.000 de euro, familiile cu copii vor primi scutiri de taxe și se dau facilități fiscale pentru firme. Adică Guvernul german face exact invers față de ce a făcut Guvernul României în ultimul an, care a crescut aproape toate taxele pentru populație și companii.

Unul dintre cele două guverne — Germania sau România — face lucruri complet greșite din punct de vedere economic. Nu este greu de ghicit care, dacă te uiți la evoluția economică din România din ultimul an. Cum ar spune un german: „Economien Kilipiren Kombinazion”. În România atât s-a putut.

Să fie economie!

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE