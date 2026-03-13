Actualitate

Prețurile benzinei și motorinei au „explodat” în România: Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 25 de minute

în

De

Prețurile benzinei și motorinei au „explodat” în România: Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei/l

Motorina standard a depăşit, vineri, 13 martie 2026 pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol, în urma deciziei liderului pieţei de a majora vineri preţul carburanţilor din nou cu 9 bani pe litru, relevă datele analizate de Profit.ro.

Cu majorările de vineri, 13 martie 2026 scumpirile efectuate de la începutul războiului din Iran, care au pus presiune pe cotaţiile internaţionale ale petrolului şi produselor petroliere, ajung la 68 bani pe litrul de motorină şi 53 bani pe litrul de benzină.

Vineri dimineaţă, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.

În urma majorării de vineri, 13 martie 2026 preţul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l în staţiile Petrom din capitală, sărind de 9 lei/l în toate staţiile OMV din capitală (9,01-9,05 lei/l).

Benzina, la rândul său, a depăşit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de staţii Petrom din Bucureşti, unde se vinde cu 8,46-8,51 lei/l, în staţiile premium OMV ajungând şi la 8,60 lei/l (8,55-8,60 lei/l).

România este exportator net de benzină şi importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluţiile internaţionale.

Aşa cum au făcut şi în ziua precedentă, companiile concurente, Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil, vor efectua în cursul zilei de vineri, 13 martie 2026 mişcări de preţ similare, notează Profit.ro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

CSM dorește măsuri urgente în privința personalului din Justiție. Avertisment către Guvern: ,,Cetățeanul suportă consecințele”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 40 de minute

în

13 martie 2026

De

CSM dorește măsuri urgente în privința personalului din Justiție. Avertisment către Guvern: ,,Cetățeanul suportă consecințele” Consiliul Superior al Magistraturii atrage atenția că deficitul de judecători și grefieri afectează grav activitatea instanțelor, iar efectele se răsfrâng direct asupra cetățenilor. Potrivit CSM, situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât România se confruntă cu cel mai mare […]

Citește mai mult

Actualitate

Economistul Radu Georgescu, despre recesiunea economică: ,,Trecerea economiei României de la consum la producție se va face în cel puțin 20 de ani, în condițiile în care am face imediat totul ca la carte”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

13 martie 2026

De

Economistul Radu Georgescu, despre recesiunea economică: ,,Trecerea economiei României de la consum la producție se va face în cel puțin 20 de ani, în condițiile în care am face imediat totul ca la carte” Trecerea economiei României de la consum la producție se va face în cel puțin 20 de ani, în condițiile în care […]

Citește mai mult

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan: „Dacă vom constata în continuare o dinamică de creștere a prețurilor la carburanți, vom analiza măsuri de limitare”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

13 martie 2026

De

Premierul Ilie Bolojan: „Dacă vom constata în continuare o dinamică de creștere a prețurilor la carburanți, vom analiza măsuri de limitare” Guvernul va analiza măsurile pe care le-ar putea lua pentru limitarea creșterii prețurilor la carburanți, în situația în care se va menține o astfel de tendință în perioada următoare, având în vedere situația din […]

Citește mai mult