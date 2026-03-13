Prețurile benzinei și motorinei au „explodat” în România: Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei/l
Prețurile benzinei și motorinei au „explodat” în România: Motorina a depășit pragul psihologic de 9 lei/l
Motorina standard a depăşit, vineri, 13 martie 2026 pragul de 9 lei/l în staţiile OMV, iar benzina standard pe cel de 8,5 lei în majoritatea staţiilor Petrom, dar şi în cele premium OMV, Mol sau Rompetrol, în urma deciziei liderului pieţei de a majora vineri preţul carburanţilor din nou cu 9 bani pe litru, relevă datele analizate de Profit.ro.
Cu majorările de vineri, 13 martie 2026 scumpirile efectuate de la începutul războiului din Iran, care au pus presiune pe cotaţiile internaţionale ale petrolului şi produselor petroliere, ajung la 68 bani pe litrul de motorină şi 53 bani pe litrul de benzină.
Vineri dimineaţă, petrolul Brent, de referinţă pe piaţa europeană, se păstra în apropierea pragului de 100 dolari pe baril, după ce duminică urcase până la 117 dolari pe baril.
În urma majorării de vineri, 13 martie 2026 preţul motorinei standard a urcat la 8,92-8,96 lei/l în staţiile Petrom din capitală, sărind de 9 lei/l în toate staţiile OMV din capitală (9,01-9,05 lei/l).
Benzina, la rândul său, a depăşit pragul de 8,5 lei/l în 33 din cele 43 de staţii Petrom din Bucureşti, unde se vinde cu 8,46-8,51 lei/l, în staţiile premium OMV ajungând şi la 8,60 lei/l (8,55-8,60 lei/l).
România este exportator net de benzină şi importator net de motorină, ceea ce explică sensibilitatea mai ridicată a combustibilului diesel la evoluţiile internaţionale.
Aşa cum au făcut şi în ziua precedentă, companiile concurente, Rompetrol, Mol, Socar sau Lukoil, vor efectua în cursul zilei de vineri, 13 martie 2026 mişcări de preţ similare, notează Profit.ro.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
