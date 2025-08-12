Rămâi conectat

Prețuri mici, venituri mici: România și Bulgaria rămân statele cele mai ieftine, dar și cele mai sărace din UE

Redactia Ziarului Unirea

acum 53 de minute

Bulgaria și România rămân și în anul 2025, statele UE cu cel mai mic cost al vieții. România este aproape în fruntea listei, cu cele mai mici prețuri din UE la categoriile majore de consum, conform celor mai recente date ale Eurostat. Bulgaria este în continuare „campioană” incontestabilă la acest capitol.

În 2024, Bulgaria a fost țara cu cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană pentru mai multe categorii majore de cheltuieli de consum, conform celor mai recente date Eurostat analizate de Forbes Bulgaria și preluate de Novinite.

Nivelul general al prețurilor din Bulgaria se situează la doar 60% din media UE, cel mai scăzut dintre toate statele membre. La polul opus, Danemarca înregistrează cele mai mari prețuri generale, la 143%, urmată de Irlanda cu 138% și Luxemburg cu 133%. România are un nivel mediu de 64% din media UE iar Ungaria de 74%.

Raportul utilizează un indice al nivelului prețurilor bazat pe paritatea puterii de cumpărare (PPS), unde 100 reprezintă nivelul mediu al prețurilor în UE. Valorile sub 100 indică prețuri mai mici în comparație cu media UE.

În realizarea bazei de date au fost luate în considerare prețurile a peste 2.000 de tipuri de produse și servicii achiziționate la nivelul gospodăriilor populației.

Privind mai atent la categoriile specifice, Bulgaria prezintă, de asemenea, cel mai scăzut nivel de preț pentru băuturile alcoolice și tutun, la 69%, în timp ce Irlanda, Finlanda și Franța se află în fruntea listei cu prețuri semnificativ mai mari, ajungând până la 205% în Irlanda.

Cel mai mare decalaj se observă în sectorul restaurantelor și hotelurilor, unde prețurile din Bulgaria reprezintă doar 53% din media UE, mult sub Ungaria (62%) și România (65%). Danemarca se clasează din nou pe primul loc în această categorie, cu 148%, urmată la scurt timp de Irlanda și Finlanda.

România are cele mai prețuri, calculate în paritatea puterii de cumpărare, din UE când vine vorba despre mâncare și băuturi non-alcoolice.

Prețurile mici indică un nivel scăzut de trai

În ceea ce privește îmbrăcămintea, Bulgaria înregistrează cel mai scăzut indice de prețuri din UE, cu 79%, urmată de Ungaria și România cu 85%. Cele mai mari prețuri sunt înregistrate în Danemarca (133%), Suedia și Finlanda (120%).

Datele Eurostat evidențiază faptul că Bulgaria nu numai că își menține statutul de destinație turistică cu cel mai mic buget din UE, dar adâncește și decalajul în sectoare cheie, cum ar fi ospitalitatea și turismul – o industrie crucială pentru economia Bulgariei.

Deși prețurile mici sunt în beneficiul turiștilor, ele reduc și povara financiară asupra gospodăriilor locale pentru articole precum alcool, tutun și îmbrăcăminte.

Cu toate acestea, este important să se interpreteze aceste cifre în raport cu nivelurile de venit, deoarece indicii de prețuri mai mici corespund adesea unui consum și unui nivel de trai mai scăzute, mai degrabă decât unei puteri de cumpărare mai mari.

