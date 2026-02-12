Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”

Prețul apei în județul Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie, a anunțat joi, 12 februarie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

Procedura de consultare publică a Masterplanului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Alba est epe încheiere, iar documentul strategic prin care se stabilește modul de dezvoltare și extindere al rețelelor de apă și canalizare din județul Alba pentru perioada 2023-2053 cuprinde această plafonare a prețului.

,,În perioada următoare se încheie procedura de consultare publică a Masterplanului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Alba. Este documentul strategic prin care se stabilește modul de dezvoltare și extindere al rețelelor de apă și canalizare din județul Alba pentru perioada 2023-2053.

Unul dintre factorii de bază este prețul plătit de cetățeni pentru aceste servicii. De aceea, AM SOLICITAT includerea în strategie a unei PREVEDERI EXPRESE prin care PREȚUL plătit de cetățeni pentru apă și canal să fie calculat pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 2,5% din venitul mediu disponibil net al unei gospodării medii, PE ÎNTREAGA DURATĂ A MASTERPLANULUI, ADICĂ PÂNĂ ÎN 2053!

Ce înseamnă asta? Că până în anul 2053, prețul la apă și canal nu poate fi mai mare de 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie din județul Alba! Acest indicator se folosește în toată Uniunea Europeană, iar pragul de 2,5% este minimul acceptat în România, fiind stabilit prin lege și calculat pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.

Prin această prevedere introdusă în Strategie, ne asigurăm că cetățenii din județul Alba plătesc tarife de apă și canal calculate pe baza pragului minim permis de legislația din România!

Toate profiturile realizate de companie se vor regăsi în viitoarele lucrări de extindere și modernizare a rețelelor, pentru care folosim intens și fondurile europene.

Vrem servicii de calitate, vrem ca cetățenii să aibă apă la robinete tot timpul anului, indiferent dacă plouă sau este secetă, vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”, a transmis Ion Dumitrel pe rețelele de socializare.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI