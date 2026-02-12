Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în județul Alba va fi plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie, a anunțat joi, 12 februarie 2026, președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.
Procedura de consultare publică a Masterplanului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Alba est epe încheiere, iar documentul strategic prin care se stabilește modul de dezvoltare și extindere al rețelelor de apă și canalizare din județul Alba pentru perioada 2023-2053 cuprinde această plafonare a prețului.
,,În perioada următoare se încheie procedura de consultare publică a Masterplanului pentru serviciile de apă și apă uzată din județul Alba. Este documentul strategic prin care se stabilește modul de dezvoltare și extindere al rețelelor de apă și canalizare din județul Alba pentru perioada 2023-2053.
Unul dintre factorii de bază este prețul plătit de cetățeni pentru aceste servicii. De aceea, AM SOLICITAT includerea în strategie a unei PREVEDERI EXPRESE prin care PREȚUL plătit de cetățeni pentru apă și canal să fie calculat pe baza unui nivel maxim de suportabilitate de 2,5% din venitul mediu disponibil net al unei gospodării medii, PE ÎNTREAGA DURATĂ A MASTERPLANULUI, ADICĂ PÂNĂ ÎN 2053!
Ce înseamnă asta? Că până în anul 2053, prețul la apă și canal nu poate fi mai mare de 2,5% din venitul net al unei gospodării de talie medie din județul Alba! Acest indicator se folosește în toată Uniunea Europeană, iar pragul de 2,5% este minimul acceptat în România, fiind stabilit prin lege și calculat pe baza datelor furnizate de Institutul Național de Statistică.
Prin această prevedere introdusă în Strategie, ne asigurăm că cetățenii din județul Alba plătesc tarife de apă și canal calculate pe baza pragului minim permis de legislația din România!
Toate profiturile realizate de companie se vor regăsi în viitoarele lucrări de extindere și modernizare a rețelelor, pentru care folosim intens și fondurile europene.
Vrem servicii de calitate, vrem ca cetățenii să aibă apă la robinete tot timpul anului, indiferent dacă plouă sau este secetă, vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”, a transmis Ion Dumitrel pe rețelele de socializare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor” Au început lucrări de extindere a canalizării, pe o lungime de aproximativ 500 de metri, în comuna Sîntimbru, a anunțat, miercuri, 11 februarie 2026, […]
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă la ce știe mai bine: la minciună. Așa au înțeles ei să facă politică în Alba, în lipsa oricărui rezultat notabil pentru oamenii locului. Într-o perioadă dificilă pentru toți, PSD Alba împrăștie minciuna prin flyere […]
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare Cu toate că suntem abia la mijlocul lunii februarie, la Teiuș au fost reluate lucrările în mai multe zone din oraș, au transmis reprezentanții Primăriei pe pagina de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro
Anunț oficial: Carrefour vinde filiala din România către Pavăl Holding (Dedeman). Valoarea tranzacției depășește 800 milioane de euro Carrefour, cel...
11 februarie 2026 | Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat în țară
Aproape 50 de incendii în România într-o singură zi: Ce alte situații de urgență au existat În cursul zilei de...
Știrea Zilei
VIDEO | Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile
Protest în Alba împotriva Guvernului. Mai mulți oameni s-au adunat pentru pentru a-și exprima nemulțumirile Câteva zeci de persoane s-au...
VIDEO | Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei
Patru bărbați din Alba, REȚINUȚI pentru tăieri ilegale și falsuri în sistemul forestier: prejudiciu de peste 80.000 de lei Patru...
Curier Județean
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc în Apuseni. Alte zone în care funcționează astfel de unități
Numărul punctelor gastronomice locale din județul Alba, în creștere de la un an la altul: Cele mai multe se găsesc...
VIDEO | Protest în Alba Iulia, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern: ,,Își bat joc de noi, poporul român”
Protest în Alba, zona Stadion: Câteva zeci de oameni s-au adunat să protesteze împotriva măsurilor și taxelor impuse de Guvern:...
Politică Administrație
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
FOTO | Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este normal și pentru locuințele noi sau cele ridicate în marginile satelor”
Canalizare extinsă pe o lungime de o jumătate de kilometru într-o comună din Alba: „Accesul la facilitățile de bază este...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...