Președintele Nicușor Dan despre inflație: „Oamenii vor cumpăra cu 10% mai puțin și nu prea avem alternativă”
Președintele Nicuşor Dan a vorbit aseară despre unul dintre subiectele care îi afectează cel mai tare pe români – rata inflaţiei. „Faptul că avem o rată a inflației care se va duce spre 10% înseamnă că oamenii vor putea cumpăra cu 10% mai puțin.
Și asta este important. Dar trebuie spus că nu prea era alternativă la chestiunea asta. Adică ignorarea deficitului ar fi făcut ca piețele financiare să nu mai vrea să împrumute România și ca inflația să fi fost și mai mare”, a declarat Nicuşor Dan.
Președintele a explicat că, deşi mulți români sunt nemulțumiți de situația actuală, privește cu optimism viitorul țării.
„În 2026 o să intrăm în OECD și asta înseamnă că România o să fie atractivă pentru firme care să vină să investească.
În 2027 o să începem să extragem gaz din Marea Neagră și o să fim foarte interesanți din punct de vedere energetic și al industriilor care se bazează pe asta”, a spus Nicuşor Dan.
În septembrie 2025, rata inflației din România continuă să afecteze semnificativ puterea de cumpărare a populației. Conform estimărilor actuale, prețurile bunurilor de consum și serviciilor esențiale au crescut cu aproape 10% față de anul precedent, ceea ce înseamnă că românii vor putea cumpăra mai puțin cu aceiași bani.
Creșterea prețurilor este resimțită mai puternic la alimente, energie și transport, iar această situație generează stres financiar și necesitatea de a prioritiza cheltuielile.
