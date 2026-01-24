Premierul Ilie Bolojan: „Nu este normal ca un autoturism electric foarte scump să fie impozitat la nivelul unui diesel cu cea mai mică capacitate”

Actualitate

Premierul Ilie Bolojan susține că principiul „proporționalității cu poluarea” trebuie respectat în cazul autovehiculelor. El spune că se vor aplica anumite discounturi pentru mașinile care nu poluează, în timp ce pentru vehiculele mai vechi vor fi introduse penalizări.

2026 va reprezenta un an de tranziție, perioadă în care autoritățile vor urmări modul de aplicare a noilor măsuri, a declarat acesta la Radio România Actualități.

Premierul Bolojan a atras atenția că sistemul actual de impozitare generează inechități, arătând că „nu este normal ca un autoturism electric foarte scump să fie impozitat la nivelul unui diesel cu cea mai mică capacitate”.

În ceea ce privește facilitățile fiscale acordate până acum anumitor tipuri de autoturisme, șeful Guvernului a precizat că se impune o schimbare de viziune, determinată de nevoia extinderii și consolidării bazei de impozitare.

„Ani de zile au fost facilități impozabile la hibrid și trebuie eliminate. Excepțiile ne-au distrus baza”, a punctat Ilie Bolojan.

Acesta a ținut să precizeze că, deși astfel de măsuri pot fi nepopulare, ele sunt necesare pentru întreținerea infrastructurii.

„O mașină hibrid are nevoie de un asfalt pe care să circule, cineva trebuie să plătească acel asfalt”, spune el, în timp ce a mai adăugat că „atunci când ești la microfon, în Parlament, este ușor să dai vești bune”.

