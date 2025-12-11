Premierul Ilie Bolojan consideră că vârsta de pensionare trebuie ridicată ,,peste tot”: Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani
Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare trebuie ridicată „peste tot” deoarece România nu mai poate susține financiar pensionari la vârste de 48-50 de ani.
Ilie Bolojan susține că vârsta de pensionare trebuie să fie mai mare inclusiv pentru angajații din MAI sau MApN.
„Sunt poziţii diferite de care trebuie ţinut cont şi la fel cum există reglementări pentru pensionare mai rapide în cazuri unde sunt sectoare grele de muncă şi aici trebuie gândit asta, dar per ansamblu, trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot”, a afirmat Bolojan, miercuri, în cadrul unei emisiuni televizate.
Premierul a oferit exemplul angajaților din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). El a subliniat că este o diferență clară între a fi „operativ”, adică a lucra pe teren, și a avea un job de birou. În opinia sa, pragul de pensionare ar trebui stabilit în funcție de acest criteriu al condițiilor de muncă.
„Una este să lucrezi într-un birou şi poţi să stai liniştit până la 65 de ani şi alta este să fii în operativ, să fii, de exemplu, în stradă la Jandarmerie, să trebuiască să porţi sistemul de protecţie pe tine şi să te confrunţi cu manifestanţii, unii mai paşnici, alţii mai agresivi”, a spus Bolojan.
Ilie Bolojan a atras atenția că România nu mai poate susține din punct de vedere financiar pensionarea la o vârstă timpurie în prezent, cu atât mai puțin în viitor.
„Sunt abordări diferite, sunt pensii de serviciu, sunt pensii pentru diferite categorii, dar ce trebuie să le spunem corect oamenilor, nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori, când generaţiile noastre de 450.000 de oameni vor ieşi la pensie. Că ne place, că nu ne place, trebuie să eliminăm şi să reducem posibilităţile de pensionare la vârste care se apropie de 50 de ani şi să creştem vârsta de pensionare cât mai aproape de 65 de ani. Acest lucru este valabil pentru toate zonele, inclusiv pentru zona care ţine de Ministerul de Interne sau de Ministerul Apărării, ţinând cont, într-adevăr, de specific”, a mai declarat premierul”, a declarat Ilie Bolojan.
