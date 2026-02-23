Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru miniștri în cazul în care România va pierde bani din PNRR: ,,Mă refer inclusiv la revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, avertisment pentru miniștri în cazul în care România va pierde bani din PNRR: ,,Mă refer inclusiv la revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan a transmis luni un mesaj tranșant membrilor Cabinetului, avertizând că miniștrii care întârzie implementarea reformelor și a investițiilor prevăzute în PNRR, punând astfel în pericol atragerea fondurilor europene, riscă să fie demiși.
Declarația a fost făcută în cadrul ședinței Comitetului Interministerial de Coordonare a PNRR, unde Executivul a evaluat progresul cererilor de plată și dificultățile întâmpinate în implementare. Reuniunea a fost condusă de premier alături de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, și s-a concentrat în special pe situația cererilor de plată 3 și 4, deja transmise către Comisia Europeană, precum și pe pregătirea cererilor 5 și 6, programate pentru depunere anul viitor.
„Răspunderea pentru neîndeplinirea angajamentelor va fi de două categorii. Va fi răspundere politică pentru miniștrii și secretarii de stat. Mă refer inclusiv la revocări din funcție în cazul în care România va pierde bani din PNRR. În cazul directorilor și personalului din administrație, nu este cazul să mai vedem că încasează spor de fonduri europene dacă țara noastră pierde bani”, a declarat premierul, potrivit unui comunicat de presă al Guvernului.
