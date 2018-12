Povestea Mariei, din Sebeș, OMUL care și-a dedicat timpul liber copiilor români bolnavi, care ajung la Viena, la tratament

Povestea Mariei Ilieșiu, din Sebeș, o spune chiar fostul ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, pe pagina sa de socializare. De aici am aflat de conjudețeana noastră, plecată din România de 17 ani. A stat o mare parte din timp în Spania și apoi, în urmă cu 5 ani s-a mutat în Viena, unde locuiește majoritatea familiei, adică 5 dintre cei 7 frați ai săi. Tot aici și-a găsit și chemarea: să ajute bolnavii să treacă mai ușor prin momentele de suferință și așa a ajuns să se ocupe de MagicHOME, apartamentul în care sunt găzduite gratuit familiile din România, care ajung la Viena cu copii bolnavi de cancer, la tratament.

”Maria a fost în Spania 17 ani. La Viena a ajuns de 5 ani. Aici a venit la familie… cinci dintre frații ei sunt la Viena. Și încă unul în Tirol.

În 2015, în urma unei postări de pe Facebook care anunța ziua lui Marinuș, fiul lui Dolofan Mirel, a mers pentru prima dată la spital, cu un mic dar. Mi-a spus că s-a creat o conexiune “care nu poate fi exprimată în cuvinte”. De atunci, deși avea trei joburi, Maria a mers în fiecare zi să le dea o mână de ajutor. Mai întâi la spital și apoi la MagicHOME, fostul meu apartament din Viena transformat în refugiu pentru familiile care vin cu copiii la tratament la Viena. Maria a fost omul de aici care i-a ajutat cel mai mult în lupta lor.

Maria are de atunci grijă de MagicHOME Viena, primind familii din România care trebuie să vină la tratament. În 2018, 49 de săptămâni a fost ocupat apartamentul de aici. 49 din 52 de săptămâni, cât are anul. Și de mai multe ori a trebuit să spunem că din păcate apartamentul este deja ocupat.

Maria lucrează acum la o pensiune în centrul Vienei. Șeful Mariei este un tirolez de vreo 37 de ani. Maria s-a ferit la început să povestească la serviciu ce face în timpul liber. Când i-a povestit însă șefului ei despre MagicHOME, despre Mirel și Marinuș, el i-a spus că poate pleca cu o oră mai devreme de fiecare dată când are nevoie să meargă la ei.

La petrecerea de Crăciun de anul ăsta, șeful Mariei a tras-o deoparte și i-a spus așa: “Uite, m-am tot gândit cum pot să ajut. Din 2019, dacă MagicHOME e ocupat, vă pun și eu un apartament la dispoziție”.

Magic is something you make! #MagicHOME”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina sa de socializare

De asemenea, el arată cum puteți ajuta:

1. Dacă știți familii care trebuie să meargă la tratament la Viena, spuneți-le despre Maria și MagicHOME. Copiii au prioritate, dar casa este deschisă oricui.

2. Dacă vreți să susțineți MagicHOME:

– din țară, puteți dona 4 euro pe lună cu un simplu sms cu cuvântul “MAGIC” la 8864;

– din străinătate, puteți dona aici https://donez.pentrumagichome.ro/;

– dacă știți o companie care ar putea face o donație (20% din impozitul pe profit/venit), mâine este ultima zi.

3. #share