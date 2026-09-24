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Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 19 minute

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Postul intermitent ar putea fi mai eficient dacă renunțăm la cină, nu la micul dejun: Explicația unui specialist în longevitate

Postul intermitent ar putea fi mai eficient atunci când renunțăm la cină, și nu la micul dejun, susține un specialist în longevitate.

Explicația are legătură cu ritmul circadian, „ceasul biologic” al organismului, care influențează modul în care corpul procesează alimentele pe parcursul zilei, notează Mediafax.

Medicul Sebastián La Rosa, specialist în longevitate, spune că spune că momentul în care mâncăm contează la fel de mult ca felul de mâncare pe care îl consumăm. Declarațiile sale sunt citate de Men’s Health. 

O masă sănătoasă luată la ora 9 dimineața poate fi o idee excelentă, spune La Rosa. Aceeași masă, noaptea, ar provoca un vârf glicemic, mai multă grăsime și mai multă inflamație, potrivit sursei citate.

Cei care țin post intermitent renunță de obicei la micul dejun. Medicul recomandă exact opusul.

Potrivit lui, mâncarea de seară blochează procesele de reparare celulară care ar trebui să aibă loc noaptea. Organismul este forțat să rămână activ când ar trebui să se odihnească.

Micul dejun ar trebui luat la circa o oră după trezire, cu 25-30 de grame de proteine. Carbohidrații ar fi mai bine consumați înainte de ora 14. Prânzul ar trebui să fie masa principală a zilei, dacă programul de lucru permite. Ideal, ultima masă se încheie înainte de ora 19.

La Rosa recunoaște că nu e ușor. Cu cât mâncați mai devreme, cu atât mai bine, spune el: ora 21:30 e oricum preferabilă orei 23:30.

FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)

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