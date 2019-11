Poliția Română și-ar putea schimba numele în viitorul apropiat. Ministrul de Interne: ”Vreau să nu mai intre în conflict cu Poliția Locală!”

În viitorul apropiat, Poliția Română și-ar putea schimba numele, potrivit unei declarații a ministrului de Interne. De asemenea, acesta își dorește ca atribuțiile agenților să nu mai fie suprapuse.

Confom unei declarații a lui Marcel Vela, ministrul de Interne, Poliția Română ar putea să-și schimbe numele în ”Poliția Națională”. Această decizie ar putea fi luată din dorința de a o diferenția de Poliția Locală, dar și pentru ca atribuțiile agenților să nu mai fie suprapuse.

”Vreau rebranduirea Poliţiei Naţionale, care acum se numeşte Poliţia Română. Doresc s-o numim Poliţie Naţională, pentru a nu mai intra, pe acelaşi palier, în competiţie sau conflict cu Poliţia Locală. Tot respectul faţă de Poliţia Locală, am fost primar 12 ani, am construit poliţie locală în sensul că i-am găsit gardieni publici, după aceea poliţie comunitară şi poliţie locală – băieţi destoinici”, a declarat Marcel Vela, într-un clip video ce a fost prezentat de către reprezentanții atribuțiilor fiecărei entități.

Potrivit ministrului, este necesară o delimitare clară, pentru a nu fi suprapuse atribuțiile fiecărei entități.

Sursa: a1.ro