Plățile cash, limitate de la 1 ianuarie 2027: Cât vor mai putea plăti românii cu numerar

Românii vor mai putea plăti cu bani lichizi, dar nu oricât și nu oricum, după ce Uniunea Europeană a decis introducerea unei limite maximale pentru plățile în numerar. Țara noastră trebuie să aplice noile reguli începând cu 1 ianuarie 2027. Obiectivul oficial este combaterea spălării banilor și a finanțării activităților ilegale, într-un context în care tranzacțiile digitale câștigă tot mai mult teren.

Ce se schimbă pentru plățile cash și de ce intervine UE

Noua regulă europeană prevede o limită de 10.000 de euro pentru plățile cu numerar pe teritoriul Uniunii. Nu vorbim despre eliminarea banilor lichizi, ci despre plafonarea sumelor ce pot fi achitate „pe loc”, cu bancnote și monede, într-o singură tranzacție sau într-un set de tranzacții legate între ele.

Scopul declarat al acestei măsuri este reducerea spațiului de manevră pentru rețelele care se bazează pe bani cash greu de urmărit: trafic de droguri, evaziune fiscală, corupție, finanțare a organizațiilor criminale sau teroriste. Cu cât sumele mari circulă mai mult prin sistemul bancar și prin plăți electronice, cu atât pot fi urmărite mai ușor traseele banilor de către autorități.

Pentru cetățenii obișnuiți, mesajul Bruxelles-ului este că numerarul nu dispare, dar își pierde treptat statutul de „rege al plăților”, fiind împins într-o zonă de uz curent: cumpărături de zi cu zi, plăți mici, situații în care POS-ul lipsește sau conexiunea la internet nu funcționează.

Limitele actuale în România și cum ne va afecta noua regulă

România are deja propriile plafoane pentru plățile cash, stabilite prin Legea nr. 70/2015. În prezent, plățile în numerar sunt limitate astfel:

-până la 1.000 de lei pe zi între o persoană fizică și o firmă;

-până la 10.000 de lei pe zi între două persoane fizice;

-până la 2.000 de lei pe zi la magazinele de tip cash & carry.

Aceste praguri vizează în special tranzacțiile interne și relația dintre persoane fizice și juridice. Limita europeană de 10.000 de euro vine peste aceste reguli și devine un „capac” general pentru plățile cu numerar din UE. Practic, chiar dacă legislația națională permite o anumită sumă, nu va mai putea fi depășit plafonul de 10.000 de euro impus la nivel european.

Economiștii atrag atenția că, deși măsura poate fi eficientă în lupta cu economia subterană, există și riscuri. Zonele rurale sau comunitățile unde plățile digitale sunt rare – fie din lipsa infrastructurii, fie din cauza nivelului de educație digitală – pot fi dezavantajate. Persoanele în vârstă, obișnuite să folosească exclusiv numerar, ar putea resimți această tranziție ca pe o presiune suplimentară.

De la 1 ianuarie 2027, regula devine obligatorie și pentru România: plățile cash nu vor dispărea, dar vor avea un plafon clar. Este încă un pas spre o economie mai digitalizată, în care bancnota din portofel rămâne utilă, dar nu mai este instrumentul privilegiat pentru sumele mari.

