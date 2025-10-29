Plăți pentru fermieri 2025 | A început autorizarea plății avansului pentru fermele de peste 10 hectare

Plăți pentru fermierii mari în 2025: Avansul APIA ajunge acum și la exploatațiile de peste 10 hectare

Începând cu 28 octombrie 2025, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) ar fi început autorizarea plăților pentru avansul subvențiilor agricole și către fermierii care dețin exploatații de peste 10 hectare.

Până acum, această primă tranșă a fost acordată doar fermierilor cu suprafețe mai mici, însă extinderea plăților vine ca un sprijin important pentru agricultorii cu ferme mari, care depind de aceste sume pentru buna gestionare a activităților agricole, scrie agrointel.ro.

Avansul reprezintă o parte semnificativă din subvențiile totale: până la 70% din schema de plăți directe și 85% din plățile compensatorii. Plata se realizează doar pentru beneficiarii ale căror dosare sunt complete și corect întocmite, respectând toate cerințele administrative și de control. Fermierii care fac parte din eșantioane de control sau ale căror dosare necesită verificări suplimentare vor primi banii ulterior, după finalizarea acestor verificări.

Plata integrală a subvențiilor pentru anul 2025 este programată să înceapă în decembrie și să se finalizeze până la sfârșitul lunii iunie 2026.

