Plăcuțele de înmatriculare vor fi livrate direct acasă, contra cost: Măsura intră în vigoare din 17 septembrie și vine la pachet cu digitalizarea documentelor

Începând cu 17 septembrie, șoferii vor putea solicita livrarea contra cost a plăcuțelor de înmatriculare direct la domiciliu, măsură care face parte dintr-un proces amplu de digitalizare a documentelor și de simplificare a procedurilor administrative.

Începând cu 17 septembrie, șoferii din România care își înmatriculează mașina vor beneficia de o schimbare importantă în procedura clasică. Plăcuțele de înmatriculare vor putea fi livrate direct la domiciliu sau la orice altă adresă din țară, eliminând astfel drumurile și timpul pierdut la ghișeele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI).

Serviciul este opțional și se va face contra cost, prin comandă online pe platforma oficială a instituției.

Măsura se aplică tuturor tipurilor de plăcuțe de înmatriculare: de la cele permanente, la numerele de probă, plăcuțele temporare sau provizorii. Astfel, întreg procesul devine mai accesibil pentru șoferi, care vor putea alege livrarea directă acasă, fără să mai fie nevoiți să își aloce timp pentru ridicarea acestora de la sediile instituției.

În paralel, autoritățile introduc și un proces amplu de digitalizare a documentelor emise de DGPCI. Toate actele, ordine de lucru, avize sau procese verbale,vor fi gestionate în format electronic, ceea ce va contribui la eficientizarea activității și la reducerea birocrației.

Digitalizarea vine și ca un pas necesar spre modernizarea serviciilor publice și alinierea la standardele europene.

De asemenea, o modificare semnificativă vizează modalitatea de plată. Taxele pentru producerea plăcuțelor de înmatriculare nu vor mai putea fi achitate la casieriile DGPCI.

De acum înainte, acestea vor fi disponibile exclusiv online, ceea ce înseamnă încă un pas spre simplificarea procedurilor și eliminarea cozilor de la ghișee.

