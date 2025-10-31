Piața imobiliară, bulversată de majorarea TVA: După vânzări record în vară, cererea a scăzut vertiginos

Piața imobiliară, afectată de majorarea TVA

Majorarea TVA de la 9% la 21% pentru tranzacțiile imobiliare, intrată în vigoare la 1 august 2025, a generat o explozie temporară a vânzărilor.

Majorarea TVA pentru achiziția de locuințe a schimbat semnificativ dinamica pieței imobiliare, confirmă specialiștii din domeniu.

Înainte de intrarea în vigoare a măsurii, cumpărătorii s-au grăbit să finalizeze tranzacțiile, iar dezvoltatorii au înregistrat vânzări record în luna iulie, spune Daniel Crainic, director Marketing la Imobiliare.ro, potrivit Radio România Timișoara.

„Reglementarea respectivă sigur că a bulversat piața. Pe de-o parte, i-a făcut pe mulți cumpărători care tatonau cu ideea de a achiziționa să se grăbească, să achiziționeze în iulie pentru a prinde TVA de 9% și am avut, în Timișoara, de pildă dezvoltatori cu vânzări absolut record.

Sunt dezvoltatori care au vândut în luna iulie cât au vândut tot anul, după care a venit un imens gol, pentru că cererea a fost forțată să meargă înspre acel segment foarte repede pentru a prinde în continuare avantajul fiscal.

Efectele le vom vedea o perioadă mai îndelungată”, a explicat Daniel Crainic.

Analistul imobiliar avertizează că un risc major este dat de faptul că locuințele cumpărate să nu poată fi livrate în termenul de un an prevăzut de lege, situație în care vor intra în noul regim de TVA.

