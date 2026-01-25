Actualitate

Piața imobiliară 2026 | Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 8 minute

în

De

Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe

Noi obligații dezvoltatorilor rezidențiali din Rom\nia, după ce a crescut numărul de reclamații și sesizări formulate de consumatori care au acuzat neconcordanțe între dotările, finisajele și materialele prezentate în ofertele comerciale și cele efectiv livrate la momentul recepționării unității locative.

Conform unui proiect de act normativ, dezvoltatorii vor fi obligați să ofere informații clare despre locuințele pe care vor să le vândă, înainte de semnarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare.

Potențialii clienți vor trebui să fie informați cu privire la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative oferite, astfel încât decizia lor de achiziție să se bazeze pe informații reale și verificabile.

Dezvoltatorii vor trebui să furnizeze o fișă de informare a consumatorului care să conțină, într-o formă standardizată:

– lista dotărilor, finisajelor și echipamentelor care fac parte din livrarea standard a unității locative, precum și eventualele opțiuni suplimentare sau îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului: numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate etc.;

– specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare;

– denumirea furnizorilor și a producătorilor principali ai materialelor, echipamentelor și produselor de construcții utilizate;

– trimiterea la documentația tehnică care a stat la baza autorizației de construire, emisă conform Legii nr. 50/1991.

Înainte de semnarea contractul de rezervare/antecontractul de vânzare-cumpărare/ contractul de vânzare-cumpărare, respectiv primul document juridic semnat de către ambele părți, operatorul economic trebuie să se asigure de faptul că beneficiarul primește și acceptă toate informațiile menționate.

Comercializarea unităților locative noi de către dezvoltatorii imobiliari fără această informare va constitui contravenție și va fi sancționată cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va verifica respectarea acestor obligații de informare și va aplica sancțiuni contravenționale în caz de nerespectare.

Prin aceste modificări, statul urmărește prevenirea și limitarea prejudicierii consumatorilor prin creșterea gradului de informare și protecție a cumpărătorilor de locuințe noi, oferindu-le acces la date verificabile despre calitatea construcției și durata garanțiilor, precum și alinierea la principiile europene privind transparența informațiilor precontractuale și responsabilitatea profesioniștilor.

sursa: arenaconstruct.ro

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la angajatori

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

25 ianuarie 2026

De

PENSII 2026 | Cum se recalculează pensia în 2026. Când se face automat și când sunt necesare adeverințele de la angajatori Procesul de recalculare a pensiilor va continua și în anul 2026, dar pentru mulți vârstnici rămâne neclar când este suficientă o cerere simplă și când sunt necesare adeverințe suplimentare. Diferențele dintre perioadele lucrate înainte […]

Citește mai mult

Actualitate

De ce NU e bine să folosești doar programele de 30-40 de grade ale mașinii de spălat

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 10 ore

în

24 ianuarie 2026

De

De ce NU e bine să folosești doar programele de 30-40 de grade ale mașinii de spălat Mașina de spălat este unul dintre electrocasnicele folosite cel mai adesea în gospodării, inclusiv în România.  Deși majoritatea utilizatorilor aleg programe automate la 30–40 de grade, pentru economie de energie și pentru că rufele nu par foarte murdare, […]

Citește mai mult

Actualitate

VIDEO | Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor”

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 ore

în

24 ianuarie 2026

De

Nicușor Dan, huiduit și la ceremonia de Ziua Unirii de la Iași: ,,Vă rog să nu mai huiduiți pe imnul național și pe ceremonii de comemorare a eroilor” Mii de persoane au asistat sâmbătă, 24 ianuarie 2026, la manifestările organizate în centrul Iaşiului de Ziua Unirii, la eveniment fiind prezent şi preşedintele României, Nicuşor Dan. […]

Citește mai mult