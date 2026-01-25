Piața imobiliară 2026 | Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe

Ce obligații noi vor impune autoritățile dezvoltatorilor de locuințe

Noi obligații dezvoltatorilor rezidențiali din Rom

ia, după ce a crescut numărul de reclamații și sesizări formulate de consumatori care au acuzat neconcordanțe între dotările, finisajele și materialele prezentate în ofertele comerciale și cele efectiv livrate la momentul recepționării unității locative.

Conform unui proiect de act normativ, dezvoltatorii vor fi obligați să ofere informații clare despre locuințele pe care vor să le vândă, înainte de semnarea promisiunilor bilaterale de vânzare-cumpărare.

Potențialii clienți vor trebui să fie informați cu privire la toate caracteristicile esențiale ale unităților locative oferite, astfel încât decizia lor de achiziție să se bazeze pe informații reale și verificabile.

Dezvoltatorii vor trebui să furnizeze o fișă de informare a consumatorului care să conțină, într-o formă standardizată:

– lista dotărilor, finisajelor și echipamentelor care fac parte din livrarea standard a unității locative, precum și eventualele opțiuni suplimentare sau îmbunătățiri disponibile la cererea cumpărătorului: numărul și tipul prizelor și întrerupătoarelor, tipul tâmplăriei, obiectele sanitare montate, tipul pardoselilor și al faianței, aparatele de încălzire / răcire, sistemul de ventilație, corpurile de iluminat montate etc.;

– specificațiile principale ale materialelor utilizate la structura de rezistență, instalații, tâmplărie, finisaje interioare și exterioare;

– denumirea furnizorilor și a producătorilor principali ai materialelor, echipamentelor și produselor de construcții utilizate;

– trimiterea la documentația tehnică care a stat la baza autorizației de construire, emisă conform Legii nr. 50/1991.

Înainte de semnarea contractul de rezervare/antecontractul de vânzare-cumpărare/ contractul de vânzare-cumpărare, respectiv primul document juridic semnat de către ambele părți, operatorul economic trebuie să se asigure de faptul că beneficiarul primește și acceptă toate informațiile menționate.

Comercializarea unităților locative noi de către dezvoltatorii imobiliari fără această informare va constitui contravenție și va fi sancționată cu amendă de la 10.000 la 50.000 lei.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor va verifica respectarea acestor obligații de informare și va aplica sancțiuni contravenționale în caz de nerespectare.

Prin aceste modificări, statul urmărește prevenirea și limitarea prejudicierii consumatorilor prin creșterea gradului de informare și protecție a cumpărătorilor de locuințe noi, oferindu-le acces la date verificabile despre calitatea construcției și durata garanțiilor, precum și alinierea la principiile europene privind transparența informațiilor precontractuale și responsabilitatea profesioniștilor.

