Petrecere de Ziua Femeii la Hanul dintre Sălcii: Vlăduța Lupău, Adi de la Vâlcea și MC Kotto vor încinge atmosfera (P)

CS Universitatea Alba Iulia va efectua un cantonament centralizat timp de 9 zile, la Covasna, în perioada 28 ianuarie-5 februarie.

Stabilimentul ales, TTS Covasna, este același din urmă cu un an, când universitarii au pregătit cel mai bun an din istoria clubului: promovarea în Liga 3 și eventul pe plan județean (campioană în Liga 4 și câștigarea Cupei României). 21 de jucători au efectuat deplasarea, ultimele noutate fiind mijlocașul Sebastian Stan (n. 2003, produs al LPS Sebeș, în toamnă la Retezatul Hațeg). Acestorai li s-au adăugat Rareș Popa și Eduard Vlad, jucători din 2006, componenți ai CSȘ Craiova, campioana națională de anul trecut la Under 17

Lotul este format din Fl. Șerban, Spânu – Amihăesei, Ionică, L. Kis (Jiul Petroșani), Bucurică, Al. Albu, D. Cunțan, Frențiu, Kilyen, Al. Petresc, Paleoca (CS Ocna Mureș), Gylien, M. Toma, S. Stan (Retezatul Hațeg), Cărăbineanu, Herci, Bolojan (Gloria Băneasa), Al. Bodea, Adjani, Vasinc (Malta), dintre aceștia doar 5 fiind prezenți în stagiul de anul trecut (Bucurică, Frențiu, Al. Petresc, Herci și Gylien). Vor fi și trei jocuri de verificare cu adversari din zonă, primul dintre acestea fiind fixat miercuri, 1 februarie, dimineața, cu Olimpic Zărnești (“lanterna roșie” a Seriei 5 din Liga 3), un alt nume fiind AS Covasna (locul 3 în Liga 4). Nou-promovata albaiuliană iernează pe poziția a 6-a a Seriei 9, cu 18 puncte și șanse reduse la play-off, primul meci din primăvară fiind pe “Cetate”, în 11 martie, cu Unirea Ungheni.