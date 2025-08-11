Pet Shop-urile, o amintire urâtă. Prima lege europeană care interzice vânzarea câinilor și pisicilor în magazine a fost adoptată

Pet Shop-urile, o amitire urâtă. Prima lege care interzice vânzarea câinilor și pisicilor în magazine a fost adoptată de Uniunea Europeană

Primul cadru legislativ unitar, care conține un set denorme comune privind protecția câinilor și pisicilor în Uniunea Europeană, a fost adoptat. Vânzarea câinilor și pisicilor în pet shop-uri este interzisă! Europarlamentarul Gabriela Firea subliniază, într-o postare pe Facebook, importanța acestei decizii europene privind bunăstarea animalelor și responsabilitatea socială.

„Mă bucur să susțin această inițiativă care răspunde nevoilor reale ale societății – atât din perspectiva protejării animalelor, cât și a siguranței și responsabilității sociale”, susține Firea.

Printre cele mai importante prevederi ale noii legislații se numără:

Interzicerea vânzării de câini și pisici în pet shop-uri, pentru a elimina comerțul neetic cu animale;

Identificarea obligatorie prin microcip și înregistrarea acestora în baze de date naționale interoperabile, conectate la o platformă unică europeană, gestionată de Comisia Europeană;

Reguli stricte pentru importurile din afara UE, inclusiv cerințe privind microciparea și înregistrarea prealabilă;

Interzicerea încrucișărilor între rude apropiate, precum și a reproducției între animale cu trăsături extreme care le pot afecta sănătatea;

Interzicerea lanțurilor, zgărzilor cu țepi sau a altor mijloace care provoacă suferință animalelor.

Gabriela Firea a declarat că va susține în continuare această inițiativă în negocierile cu Consiliul UE, care urmează să stabilească forma finală a legislației.

„Este pentru prima dată când Uniunea Europeană adoptă un cadru unitar pentru bunăstarea câinilor și pisicilor, iar negocierile cu Consiliul UE vor urma în perioada următoare. Voi continua să susțin dreptul la o viață demnă și protejată pentru toate ființele, inclusiv pentru animalele noastre de companie. O societate civilizată se vede și prin felul în care are grijă de necuvântătoare. Animalele de companie ne aduc iubire, bucurie și alinare. Le datorăm același lucru!”, a transmis europarlamentarul.

Potrivit datelor UE, aproximativ 44% dintre cetățenii europeni au animale de companie. România se află printre țările cu o populație semnificativă de câini și pisici în gospodării.

