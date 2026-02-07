Curier Județean

Peste 450 de arme și 16.000 de elemente de muniție confiscate în Alba, în 2025. 128 de infracțiuni constatate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 15 minute

în

De

Peste 450 de arme și 16.000 de elemente de muniție confiscate în Alba, în 2025. 128 de infracțiuni constatate

În anul 2025, polițiștii din județul Alba au înregistrat 128 de infracțiuni pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, cele mai multe vizând regimul armelor și al munițiilor, urmate de faptele legate de materiile explozive și substanțele periculoase.

Activitatea de control și combatere a acestui tip de criminalitate s-a concretizat în confiscarea a sute de arme, zeci de mii de elemente de muniție și cantități importante de deșeuri și materiale periculoase, precum și în suspendarea sau anularea dreptului de port și folosire a armelor în zeci de cazuri.

Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase

Potrivit IPJ Alba, au fost sesizate 128 de infracțiuni pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, iar pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 8 fapte prevăzute de Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecția fondului cinegetic. 

Au fost constatate 55 de infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor, 34 la regimul materiilor explozive și 27 la regimul substanțelor periculoase și protecția mediului. 

Au fost ridicate, în vederea confiscării, 463 de arme, 16.502 de elemente de muniție, 980 kilograme carne de vânat, 24.003 de kilograme și 445 de litri de deșeuri periculoase, 34.375 de kilograme  de deșeuri nepericuloase, 31 de kilograme și 47,9 de litri produse de protecția plantelor, 573 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare de 64.860 de lei. 

În anul 2025, au fost emise 38 de dispoziții de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Florea Grup – 30 de ani: Trei decenii de tradiție și excelență

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

7 februarie 2026

De

Florea Grup – 30 de ani: Trei decenii de tradiție și excelență Anul 2026 este un an de sărbătoare pentru Florea Grup, marcând aniversarea a 30 de ani de când compania a luat ființă. Începută ca o afacere de familie, Florea Grup este astăzi una dintre cele mai prestigioase companii din România, cu o cifră […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

7 februarie 2026

De

Investiție de 1 milion de euro într-un parc fotovoltaic într-un oraș din Alba: Va asigura independența energetică a localității Primăria Cugir a lansat, joi, 5 februarie 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor aferente proiectului care vizează realizarea a unui mare parc fotovoltaic la Vinerea.  Primarul […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

7 februarie 2026

De

7 – 8 februarie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul de Poliție Județean Alba a comunicat amplasarea radarelor pe drumurile din județ, în perioada 7 – 8 februarie 2026. Citește și: Alcoolul și viteza, principalele probleme pe șoselele din Alba, în 2025: Polițiștii […]

Citește mai mult