Peste 450 de arme și 16.000 de elemente de muniție confiscate în Alba, în 2025. 128 de infracțiuni constatate
În anul 2025, polițiștii din județul Alba au înregistrat 128 de infracțiuni pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, cele mai multe vizând regimul armelor și al munițiilor, urmate de faptele legate de materiile explozive și substanțele periculoase.
Activitatea de control și combatere a acestui tip de criminalitate s-a concretizat în confiscarea a sute de arme, zeci de mii de elemente de muniție și cantități importante de deșeuri și materiale periculoase, precum și în suspendarea sau anularea dreptului de port și folosire a armelor în zeci de cazuri.
Regimul armelor, explozivilor și substanțelor periculoase
Potrivit IPJ Alba, au fost sesizate 128 de infracțiuni pe linia armelor, explozivilor și substanțelor periculoase, iar pe linie de braconaj cinegetic au fost constatate 8 fapte prevăzute de Legea 407/2006 privind vânătoarea şi protecția fondului cinegetic.
Au fost constatate 55 de infracțiuni la regimul armelor și al munițiilor, 34 la regimul materiilor explozive și 27 la regimul substanțelor periculoase și protecția mediului.
Au fost ridicate, în vederea confiscării, 463 de arme, 16.502 de elemente de muniție, 980 kilograme carne de vânat, 24.003 de kilograme și 445 de litri de deșeuri periculoase, 34.375 de kilograme de deșeuri nepericuloase, 31 de kilograme și 47,9 de litri produse de protecția plantelor, 573 de kilograme de articole pirotehnice, în valoare de 64.860 de lei.
În anul 2025, au fost emise 38 de dispoziții de suspendare sau anulare a dreptului de port și folosire a armelor.
