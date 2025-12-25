Peste 4,5 milioane de pensionari la sfârșitul lunii noiembrie 2025. Pensia medie a fost de 2.777 de lei

În luna noiembrie 2025, în România erau înregistrați 4.695.280 de pensionari, cu 2.668 mai mulți față de luna anterioară, iar pensia medie se ridica la 2.777 de lei, potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 13,037 miliarde lei.

Din totalul pensionarilor, 537.539 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 720 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.782.059 de persoane, dintre care 2.160.049 femei, în timp ce pensia medie era de 3.107 de lei.

Pensie anticipată au primit, în noiembrie 2025, un număr de 68.497 de persoane (2.614 de lei pensie medie) şi pensie de invaliditate 398.708 de persoane (pensie medie de 1.097 lei), dintre care 46.013 de persoane pentru gradul I de invaliditate (961 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş s-a acordat unui număr de 445.919 persoane (1.503 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 97 pensionari (540 de lei, în medie).

