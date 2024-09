Peste 300 de persoane verificate de polițiști în ultimele 24 de ore, prin intermediul aplicației eDAC: Au fost depistate 73 de abateri contravenționale 

30 septembrie 2024 | Un an de la inaugurarea Alba Blaj Arena: Competiții voileibalistice internaționale de top, în primul an de funcționare Astăzi, 30 septembrie 2024, se împlinește un an de la inaugurarea Sălii Polivalente Alba Blaj Arena. Pe parcursul acestui an, sala polivalentă a găzduit competiții voleibalistice internaționale de top și a fost casa […]