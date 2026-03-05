Peste 30 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”

33 de medicamente noi gratuite şi compensate. Guvernul a actualizat lista: ,,Oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament”

Guvernul a actualizat joi lista de medicamente gratuite și compensate. În total, 33 de medicamente noi au fost incluse pe listă, iar pentru alte 19 au fost extinse indicațiile terapeutice.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat și introducerea în sistem a primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, destinat tratamentului cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi incluse în Programul Național de Oncologie.

,,La propunerea Ministerului Sănătăţii, Guvernul a aprobat astăzi o nouă actualizare a listei de medicamente gratuite şi compensate. 33 de medicamente noi intră pe lista de gratuite şi compensate. Pentru alte 19 medicamente extindem indicaţiile terapeutice”, anunţă ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, care afirmă că este una dintre cele mai ample actualizări ale listei din ultimii ani.

Conform ministrului, în 7 luni a fost extinsă lista medicamentelor compensate cu peste 90 de medicamente şi indicaţii terapeutice noi, potrivit News.

,,Înseamnă terapii moderne care ajung mai repede la pacienţi. Pentru unele dintre aceste tratamente, oamenii ajungeau să plătească zeci de mii de euro din propriul buzunar pentru a avea o şansă la tratament. Astăzi, aceste medicamente sunt gratuite sau compensate şi devin accesibile în sistemul public de sănătate pentru cei care au nevoie de ele”, explică Rogobete.

El anunţă introducerea în sistem a primului medicament radiofarmaceutic, Lutetium Vipivotide Tetraxetan, pentru tratamentul cancerului de prostată, alături de alte 14 medicamente noi în Programul Naţional de Oncologie, destinate tratamentului pentru: melanom, carcinom hepatocelular, colangiocarcinom, mielom multiplu, macroglobulinemie Waldenström, limfoame, cancer pulmonar fără celule mici, cancer mamar, cancer de prostată, tumori solide cu mutaţii genetice, tumori gastro-intestinale stromale (GIST).

De asemenea, este asigurat acces la tratament pentru boli grave şi rare, precum: arterită cu celule gigante, hemoglobinurie paroxistică nocturnă, amiloidoză ereditară cu transtiretină, miastenia gravis, tulburări din spectrul neuromielitei optice, deficit de lipază acidă lizozomală, boala Fabry.

În plus, pentru 19 medicamente deja compensate, sunt extinse indicaţiile terapeutice, ceea ce înseamnă că ele vor putea fi utilizate şi pentru alte afecţiuni, inclusiv: trombocitopenie severă la pacienţi cu boală hepatică cronică, sindrom Lennox-Gastaut (formă severă de epilepsie pediatrică), boala Niemann-Pick tip C, boala Still şi artrită idiopatică juvenilă sistemică, alkaptonurie, nefropatie cu IgA, colită ulcerativă moderată sau severă, artrită psoriazică, artrită asociată entezitei şi artrită psoriazică juvenilă, febră mediteraneană familială şi sindroame autoinflamatorii rare, cancer pulmonar cu mutaţie BRAF, gliom la copii şi adolescenţi, limfom folicular recidivant sau refractar, cancer tiroidian diferenţiat avansat, miastenia gravis generalizată şi tulburări din spectrul neuromielitei optice, mai notează sursa citată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI