Update | Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Două persoane, transportate la spital

Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud

Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc miercuri, 26 august 2026, în localitatea Livezile. Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.

Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Livezile.

In accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.

Update ISU Alba:

Ca urmare a accidentului, 2 persoane vor fi transportate la spital.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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