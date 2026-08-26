Update | Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Două persoane, transportate la spital
Accident rutier la Livezile: Impact între două autoturisme. Intervin pompierii din Aiud
Un accident rutier în care au fost implicate două autoturisme a avut loc miercuri, 26 august 2026, în localitatea Livezile. Potrivit primelor informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme.
Potrivit ISU Alba, secția de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în loc. Livezile.
In accident ar fi 2 auto implicate, fără persoane încarcerate.
Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă, 1 echipaj de prim ajutor si 1 ambulanță SAJ.
Update ISU Alba:
Ca urmare a accidentului, 2 persoane vor fi transportate la spital.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
O grădiniță din Alba Iulia urmează să fie extinsă: Primăria caută proiectant
O grădiniță din Alba Iulia urmează să fie extinsă: Primăria caută proiectant Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat procedura pentru achiziția serviciilor de proiectare necesare extinderii Grădiniței nr. 1, unitate situată pe strada Primăverii nr. 15. Administrația locală urmărește realizarea documentațiilor tehnice necesare pentru dezvoltarea clădirii și crearea unor noi spații destinate activităților grădiniței. Potrivit […]
Alee pietonală de aproape un kilometru de-a lungul DN 74, în Munții Apuseni, între Ciuruleasa și Abrud: În ce stadiu este proiectul
Alee pietonală de aproape un kilometru de-a lungul DN 74, în Munții Apuseni, între Ciuruleasa și Abrud: În ce stadiu este proiectul Un proiect de infrastructură destinat pietonilor este în pregătire pentru a fi implementat în Munții Apuseni. O alee pietonală în lungime de aproape un kilometru ar urma să fie amenajată de-a lungul DN74, […]
26 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
26 august 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 26 august 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Analist economic, despre datoria publică a României: ,,Am atins fundul sacului și ne amanetăm viitorul”
Analist economic, despre datoria publică a României: ,,Am atins fundul sacului și ne amanetăm viitorul” Analistul economic Adrian Negrescu este...
DEER simplifică programarea intervențiilor la contoare: consumatorii notificați prin furnizor pot programa online revizitarea locului de consum
DEER simplifică programarea intervențiilor la contoare: consumatorii notificați prin furnizor pot programa online revizitarea locului de consum Distribuție Energie Electrică...
Știrea Zilei
Evaziune fiscală de aproape un milion de lei în venituri nedeclarate: Care este pedeapsa dată la Tribunalul Alba
Evaziune fiscală de aproape un milion de lei în venituri nedeclarate: Care este pedeapsa dată la Tribunalul Alba Tribunalul Alba...
Video | Transport public în regie proprie cu autobuze electrice, cu doar 1 leu biletul, într-un municipiu din Alba: Când va deveni operațional
Transport public în regie proprie cu autobuze electrice, cu doar 1 leu biletul, într-un municipiu din Alba: Când va deveni...
Curier Județean
O grădiniță din Alba Iulia urmează să fie extinsă: Primăria caută proiectant
O grădiniță din Alba Iulia urmează să fie extinsă: Primăria caută proiectant Primăria Municipiului Alba Iulia a lansat procedura pentru...
Alee pietonală de aproape un kilometru de-a lungul DN 74, în Munții Apuseni, între Ciuruleasa și Abrud: În ce stadiu este proiectul
Alee pietonală de aproape un kilometru de-a lungul DN 74, în Munții Apuseni, între Ciuruleasa și Abrud: În ce stadiu...
Politică Administrație
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de muncitor calificat IV, în cadrul Compartimentului Reparații, Întreținere drumuri, spații agrement și de joacă din cadrul Serviciului Tehnic. Calendar și condiții de participare
Serviciul Public de Interes Local Administrația Patrimoniului Local Aiud organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post vacant de de...
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani
Doar 46,1% dintre tineri se văd trăind în Alba Iulia peste 5 ani Primăria Alba Iulia a pus, vineri, 21...
Opinii Comentarii
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox
26 august | Sfinţii Adrian şi Natalia, o sărbătoare importantă în calendarul ortodox Miercuri, 26 august 2026, în calendarul ortodox...
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar
25 august 2012: Voyager 1, prima sondă umană ajunsă în spațiul interstelar 25 august 2012 poate fi considerată o zi...