Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul

Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț

Primăria Stremț a solicitat aviz de mediu pentru un proiect care vizează construirea unui pod peste Valea Geoagiului.

În prezent legătura auto intre strada Livezii si strada Plopilor, respectiv exploatațiile agricole, se face prin vad. De asemenea, trecerea pietonilor se face pe o punte metalică suspendată.

Ar urma să fie edificate un pod cu lungimea de aproape 20 de metri, respectiv rampe de acces pe pod pe strada Livezii de la km 0+550 la km 0+603 și pe strada Plopilor de la km 0+960 la km 1+025, inclusiv un racord în lungime de15 metri spre un drum de exploatare.

Valoarea totală a investiției este de 1.214.000 de lei, fără TVA.

Durata preconizată de realizare a investiției este de 6 luni.

Caracteristicile podului proiectat

lungime totală 18,80m;

lățime pod: 1=6,30m (1×5.3m – carosabil + 2*0.5m- grinzi parapet);

deschideri 1×17,5m;

structură pe grinzi prefabricate monobloc cu armătură postîntinsă, L=18m h=0,8m;

cotă roșie ax proiectat: 41m;

cotă intrados pod proiectat: 14m;

cotă nivel debit Q 1% : 14m;

: 14m; înălțime de liberă trecere minimă: l,00m. căi de acces: rampele pod s-au proiectat pentru modernizare ca stradă secundară în mediul rural. Sectorul s-a proiectat, conform Ordinului 1295 si 1296/2017, cu o bandă de circulație, cu intensitatea traficului foarte redusă.

lungimea traseului amenajat: 131 m

lățimea părții carosabile: 3,00 – 5,50 m

lățimea acostamentelor: 0.5m

pantă transversală parte carosabilă: 2,5%

pantă transversală acostamente: 4%

viteză de proiectare: 25km/h

Acostamente: Acestea se vor realiza pe ambele părți cu lățimi de 0,5m

Apele pluviale de pe pod vor descarca prin casiuri iar in lungul rampelor vor descărca pe taluz.

Pentru protecția taluzului pe strada Plopilor, partea stângă, intre km 0+988 si km 1+014, taluzul spre cursul de apă se perează cu pereu din beton de ciment C30/37, corespunzător unor clase de expunere XF2 (XF4) + XC4 în grosime de 10cm. Acesta se va turna in câmpuri de câte 2m.

Pentru protecția taluzelor pe strada Plopilor, se vor realiza fundații adâncite, elevații din beton monolit (tip cornier). Fundațiile și elevația acestora vor fi din beton C30/37, corespunzătoare unor clase de expunere XF2 (XF4) + XC4. Se vor realiza tronsonat în tronsoane de 5m. Zona rostului elevație fundație se va arma cu plasă sudată 100x100x6. Plasa se va dispune pe fața dinspre taluz a elevației și se va asigura o acoperire de 5cm.

În spatele elevațiilor se va realiza o cunetă din beton monolit cu pantă longitudinală sorebarbacane.

