Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț
Primăria Stremț a solicitat aviz de mediu pentru un proiect care vizează construirea unui pod peste Valea Geoagiului.
În prezent legătura auto intre strada Livezii si strada Plopilor, respectiv exploatațiile agricole, se face prin vad. De asemenea, trecerea pietonilor se face pe o punte metalică suspendată.
Ar urma să fie edificate un pod cu lungimea de aproape 20 de metri, respectiv rampe de acces pe pod pe strada Livezii de la km 0+550 la km 0+603 și pe strada Plopilor de la km 0+960 la km 1+025, inclusiv un racord în lungime de15 metri spre un drum de exploatare.
Valoarea totală a investiției este de 1.214.000 de lei, fără TVA.
Durata preconizată de realizare a investiției este de 6 luni.
Caracteristicile podului proiectat
- lungime totală 18,80m;
- lățime pod: 1=6,30m (1×5.3m – carosabil + 2*0.5m- grinzi parapet);
- deschideri 1×17,5m;
- structură pe grinzi prefabricate monobloc cu armătură postîntinsă, L=18m h=0,8m;
- cotă roșie ax proiectat: 41m;
- cotă intrados pod proiectat: 14m;
- cotă nivel debit Q1%: 14m;
- înălțime de liberă trecere minimă: l,00m. căi de acces: rampele pod s-au proiectat pentru modernizare ca stradă secundară în mediul rural. Sectorul s-a proiectat, conform Ordinului 1295 si 1296/2017, cu o bandă de circulație, cu intensitatea traficului foarte redusă.
- lungimea traseului amenajat: 131 m
- lățimea părții carosabile: 3,00 – 5,50 m
- lățimea acostamentelor: 0.5m
- pantă transversală parte carosabilă: 2,5%
- pantă transversală acostamente: 4%
- viteză de proiectare: 25km/h
Acostamente: Acestea se vor realiza pe ambele părți cu lățimi de 0,5m
Apele pluviale de pe pod vor descarca prin casiuri iar in lungul rampelor vor descărca pe taluz.
Pentru protecția taluzului pe strada Plopilor, partea stângă, intre km 0+988 si km 1+014, taluzul spre cursul de apă se perează cu pereu din beton de ciment C30/37, corespunzător unor clase de expunere XF2 (XF4) + XC4 în grosime de 10cm. Acesta se va turna in câmpuri de câte 2m.
Pentru protecția taluzelor pe strada Plopilor, se vor realiza fundații adâncite, elevații din beton monolit (tip cornier). Fundațiile și elevația acestora vor fi din beton C30/37, corespunzătoare unor clase de expunere XF2 (XF4) + XC4. Se vor realiza tronsonat în tronsoane de 5m. Zona rostului elevație fundație se va arma cu plasă sudată 100x100x6. Plasa se va dispune pe fața dinspre taluz a elevației și se va asigura o acoperire de 5cm.
În spatele elevațiilor se va realiza o cunetă din beton monolit cu pantă longitudinală sorebarbacane.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Politică Administrație
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea Congresului Naţional al partidului. Evenimentul va avea loc în data de 30 noiembrie 2025, la Alba Iulia. „Este locul unde AUR a pornit la drum şi unde, simbolic, se scrie de fiecare dată istoria unităţii […]
30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi
Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 30 septembrie 2025, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1. Ordinea […]
Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu
ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 51G, înscris în CF nr. 93833 Aiud 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pregătirea populației României pentru război. Nicușor Dan: Se va introduce un stagiu militar voluntar
Președintele Nicușor Dan: Se va introduce un stagiu militar voluntar Legea pregătirii populaţiei pentru război va fi transmisă Parlamentului în...
Mercenarul Horațiu Potra va fi cercetat și pentru fals prin „abuz de semnătură” la sesizarea fostei partenere de afaceri: Soluție la Judecătoria Alba Iulia
Horațiu Potra va fi cercetat și pentru fals prin „abuz de semnătură” la sesizarea fostei partenere de afaceri: Soluție la...
Știrea Zilei
VIDEO | Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o importantă carieră universitară: „La un moment dat pe mine scria inginer agronom, dar am ajuns să fac ce mi-a plăcut, matematică”
Rectorul UAB, prof. univ. dr. Daniel Breaz, aniversat în cadru festiv la 50 de ani de viață și pentru o...
VIDEO | Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare: Care este stadiul fizic al lucrărilor
Prima parcare supraetajată din Alba Iulia, la câțiva pași de finalizare Prima parcare supratetajată din Alba Iulia, care este construită...
Curier Județean
FOTO | Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță. Marius Hațegan: Pe mai bine de jumătate din șosea este turnat stratul de uzură
Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului, reluate în forță Lucrările pe DJ 704 A-Drumul Pianului au fost reluate în forță,...
Supermarket Penny într-o comună din Alba: Investiție de 5 milioane de lei. În ce stadiu este proiectul
Supermarket Penny într-o comună din Alba Direcția Județeană de Mediu Alba a primit o solicitare de emitere a acordului de...
Politică Administrație
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț: În ce stadiu este proiectul
Peste 1,2 milioane de lei pentru construirea unui pod peste Valea Geoagiului în comuna Stremț Primăria Stremț a solicitat aviz...
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia: Când va avea loc reuniunea suveraniștilor
Congresul Național al AUR, la Alba Iulia Biroul Naţional de Conducere al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis convocarea...
Opinii Comentarii
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină
30 septembrie. Ziua Internațională a Traducătorilor: Sfântul Ieronim, traducătorul ”oficial” al Bibliei în limba latină În fiecare an, la 30...
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii. Bolile cardiovasculare, cauza principala de deces si dizabilitate la nivel mondial
29 septembrie: Ziua Mondială a Inimii Din 2000, la 29 septembrie este marcată anual, Ziua mondială a inimii, la iniţiativa...