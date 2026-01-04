Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba, fără curent de 48 de ore: Cum pot fi semnalate defecțiunile. Precizările DEER
Peste 12.000 de utilizatori din 35 de localități din Alba sunt fără curent de 48 de ore. Intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autoritătilor locale ți judetene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.
Din cauza condițiilor meteo extreme din ultimele zile (cod portocaliu de viscol și ninsori), au fost avariate instalatiile electrice din județul Alba, unde rafalele puternice de vânt și ninsorile abundente au provocat căderi de copaci și depuneri masive de zăpadă și gheață pe conductoarele electrice.
De peste 48 de ore, echipele operative, cu sprijinul autorităților locale și județene, acționează neîntrerupt în teren pentru identificarea, izolarea și remedierea defectelor, în conditii grele de iarnă, accesul fiind foarte dificil în unele zone.
La ora 11.30, în rețeaua electrică din judetul Alba sunt 35 localități/comune afectate, 216 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 12.544 de utilizatori nealimentati: Sohodol, Vidra, Avram Iancu si Garda de Sus partiale, Bistra partial, Salciua, Ocolis, Posaga, Lungesti (SRCluj), Cimpeni, Poiana Vadului, Albac, Horea, Arieseni, Girda de Sus, Vinta, Lupsa partial, Abrud partial, Bucium, Mogos, Intregalde, Ciuruleasa, Rosia Montana, Lopadea Noua, Metes, Alecus, Vint partial, Bacaia.
În vederea reluării alimentarii cu energie electrică, în condțiii de siguranță, în cel mai scurt timp posibil, a fost suplimentat numărul echipelor de intervenție din alte sucursale și, de asemenea, a fost organizată o acțiune amplă de transfer, în județul Alba, a grupurilor electrogene disponibile (generatoare), din toate sucursalele DEER.
Asigurăm toți consumatorii că intervențiile echipelor DEER, cu sprijinul autoritătilor locale ți judetene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.
Recomandăm consumatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop:
-zona TRANSILVANIA NORD (județele CJ, BN, SJ, BH, SM, MM)- 0800.400.929
-zona TRANSILVANIA SUD (județele AB, SB, MS, HR, BV, CV)- 0800.500.929
-zona MUNTENIA NORD (județele PH, DB, BZ, BR, GL, VN) – 0800.500.205
Dorim să precizăm că, având în vedere numărul crescut al apelurilor, din cauza prezentei situații, timpul de așteptare pentru preluarea apelurilor in serviciul call center este mai mare, liniile fiind ocupate.
În acest sens, recomandăm utilizatorilor canalele alternative puse la dispoziția utilizatorilor, fără timp de așteptare:
-harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER, accesând următorul link: https://www.distributieenergie.ro/intreruperi-deer/
-deranjamentele pot fi sesizate și pe site-ul companiei, utilizând aplicația ChatVolt, care, de asemenea, oferă informații privind întreruperile, rapid și ușor.
-formularul pentru sesizări deranjamente: https://www.distributieenergie.ro/deranjamente/
