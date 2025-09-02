Rămâi conectat

Peste 100.000 de lei pentru lucrări de decolmatare a albiei râului Sebeș în zona debușării galeriei de fugă de la CHE Gâlceag

Lucrări de decolmatare a albiei râului Sebeș în zona debușării galeriei de fugă de la CHE Gâlceag: Peste 100.000 de lei alocați

Sucursale Hidrocentrale Sebeș a Hidroelectrica SA a lansat vineri, 29 august 2025, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de contractare prin licitație publică a lucrărilor de decolmatare a albiei râului Sebeș în zona debușării galeriei de fugă de la CHE Gâlceag.

Valoarea totală estimată a contractului propus este de 125.895 de lei, fără TVA.

Data limită pentru primirea ofertelor este 6 octombrie 2025.

Se vor executa următoarele tipuri de lucrări:

– executat rampă de acces din vechiul drum în albia râului;

– excavarea cu releu și curațarea mecanică a materialului aluvionar și bolovani depus;

– transportarea și împrăștierea materialului aluvionar pe un amplasament din aval, în afara albiei râului – zona podului rutier DN67C);

– refacerea zidului de sprijin de la debușare Pârâu Gâlceag în Râul Sebeș cu rol de protecție a galeriei de fugă împotriva colmatării prin conducerea debitelor spre centrul râului Sebeș;

– asigurare forță de muncă necalificată pentru echipa specializată IT în vederea demontării și montării fibrei optice pentru execuția lucrărilor.

