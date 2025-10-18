Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări din județul Alba: Aiud, Teiuș și Războieni

Peste 10 companii se luptă pentru a câștiga contractul de supervizare a lucrărilor a trei gări: Aiud, Teiuș și Războieni

Pentru obiectivul de investiții „Modernizarea/reabilitarea a 47 de stații de cale ferată din ROMÂNIA – SRCF Brașov, 3 stații: Aiud, Teiuș și Războieni”, care prevede supervizarea lucrărilor, gărilor din Alba, au fost făcute mai multe oferte.

Astfel, TPF INGINERIE SRL a depus singura ofertă individuală. Companiile: Specialist Consulting SRL, alături de Peyco Proyectos și Estudios Y Construcciones SA au format o asociere. La fel au procedat și companiile M infra Design & Managemnt SRL, ECM Group Polska, 3D ARHIGRUP, Daio Total Construct SRL. Tabloul este completat de către MGGP ENGINEERING SRL și Konsent MGGP. Așadar, 12 companii doresc să câștige contractul cu o valoare toatală de 6.201.000 lei.

Proiectul se află în prezent în etapa de pregatire a documentaţiei de achiziţie proiectare şi execuție şi, respectiv, consultanţă şi supervizare a lucrărilor. Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de Consultanţă şi Supervizare pentru executia lucrarilor de constructii si instalatii eferente proiectului.

Obiectivul general este îmbunătăţirea competitivităţii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieţii interne, cu scopul de a crea condiţiile pentru creşterea volumului investiţiilor, promovarea transportului durabil şi a conexiunii în reţeaua de căi ferate europene.

Prin implementarea proiectului, cladirile de călători ale statiilor Aiud, Teiuș și Războieni vor fi în conformitate cu parametrii tehnici ceruți de standardele și legislația europeană/internațională în vigoare. De asemenea, implementarea proiectului va duce la atingerea obiectivelor stabilite în convențiile și acordurile internaționale referitoare la Rețelele de transport Trans-European (TEN) și Standardele tehnice de interoperabilitate (STI), potrivit documentației studiate.

