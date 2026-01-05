Peste 10.000 de utilizatori din Apuseni, în continuare fără curent electric după 48 de ore de ninsori abundente: Localitățile unde intervin echipele DEER

Peste 10.000 de utilizatori din mai multe localități din Alba sunt în continuare fără curent electric, după 48 de ore de ninsori abundente. Echipele DEER lucrează în continuare în teren pentru remedierea defecțiunilor.

La ora 8.30, în arealul DEER, mai erau 43 localități/comune afectate de condițiile meteo extreme, 256 de posturi de transformare/posturi de alimentare nealimentate și 11875 de utilizatori afectați.

Echipele DEER, cu sprijinul autorităților locale și județene, acționează în prezent în următoarele județe/localități/comune afectate:

-Județul Alba: Sohodol, Vidra, Avram Iancu, Bistra – parțial, Sălciua, Ocoliș, Poșaga, Câmpeni – parțial, Poiana Vadului, Albac, Vința, Lupșa, Abrud, Bucium, Mogoș, Lungești (SR Cluj) – 10428 de utilizatori afectați.

Asigurăm toți consumatorii că intervențiile echipelor DEER, în colaborare cu autoritățile locale și județene, vor continua până la alimentarea integrală a tuturor locurilor de consum din zonele afectate.

Recomandăm utilizatorilor ca în cazul întreruperilor accidentale în alimentarea cu energie electrică, ce pot apărea din cauza defectării unor instalații/echipamente sau din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, să apeleze Serviciul Call Center Distribuție, la numerele: prefix județ+929 sau TELVERDE, disponibile non-stop:

-zona TRANSILVANIA NORD (județele CJ, BN, SJ, BH, SM, MM)- 0800.400.929

-zona TRANSILVANIA SUD (județele AB, SB, MS, HR, BV, CV)- 0800.500.929

-zona MUNTENIA NORD (județele PH, DB, BZ, BR, GL, VN) – 0800.500.205

Totodată, utilizatorilor le sunt puse la dispoziție canale alternative pentru obținerea informațiilor privind starea retelei, într-un mod rapid și facil:

-harta interactivă privind întreruperile în alimentarea cu energie electrică, din arealul DEER, accesând următorul link: https://www.distributie-energie.ro/intreruperi-deer/

-formularul pentru sesizări deranjamente: https://www.distributie-energie.ro/deranjamente/

-deranjamentele pot fi sesizate și pe site-ul companiei, utilizând aplicația ChatVolt, care, de asemenea, oferă informații privind întreruperile, rapid și ușor.

