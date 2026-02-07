Peste 1.000 de amenzi în valoare de aproximativ 6,66 milioane de lei aplicate de ANPC. Care au fost principalele nereguli găsite
Peste 1.000 de amnezi contravenționale, în valoare totală de peste 6,6 milioane de lei, au fost aplicate de ANPC în urma unor acțiuni de control desfășurate în această săptămână la nivel național.
În perioada 2-6 februarie comisarii de la Protecția Consumatorilor au desfășurat acțiuni de control la nivelul întregii țări, în cadrul cărora au fost verificați peste 1.600 de operatori economici. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat nerespectarea prevederilor legale în vigoare, precum și caracterul recurent al unor deficiențe, în special al celor care pot afecta sănătatea și interesele economice ale consumatorilor, potrivit unui comunicat al Autorității transmis sâmbătă pentru Agerpres.
,,Prioritatea noastră este ca fiecare consumator să fie protejat de riscuri pentru sănătate și de practici comerciale incorecte. În cadrul controalelor desfășurate în această perioadă, am constatat deficiențe semnificative și recidive în modul de comercializare și depozitare a produselor. ANPC va continua să combine acțiunile de consiliere cu măsurile sancționatorii necesare pentru a asigura respectarea legii și protecția consumatorilor”, a declarat Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ionel Obretin.
În urma controalelor desfășurate în această săptămână, comisarii ANPC au identificat numeroase abateri, pentru care au dispus și aplicat următoarele sancțiuni și măsuri: 1.080 de amenzi contravenționale, în cuantum de peste 6,6 milioane de lei, 712 avertismente, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme, în valoare de peste 238.000 de lei, oprirea temporară de la comercializare a unor produse evaluate la peste 673.000 de lei, precum și suspendarea prestării serviciilor pentru 23 de operatori economici, până la remedierea deficiențelor constatate.
Principalele neconformități constatate de comisarii ANPC au fost:
- utilizarea uleiului alimentar cu grad avansat de degradare termică;
- produse de origine animală (carne și preparate din carne) cu data limită de consum depășită;
- produse de origine vegetală depreciate calitativ, cu depuneri dense de mucegai și deshidratare avansată;
- pavimentul într-o stare avansată de degradare, cu elemente lipsă, fisuri și acumulări consistente de murdărie, favorizând contaminarea produselor;
- afișarea de promoții expirate, inducând consumatorii în eroare; produse alimentare și nealimentare cu ambalaje depreciate;
- utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, cu depuneri aderente de impurități și murdărie;
- lipsa afișării prețurilor și a altor informații necesare pentru consumatori;
- produse finite și materii prime fără elementele de identificare și caracterizare necesare stabilirii trasabilității.
