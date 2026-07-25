Asocierea dintre Alba Iulia și Ciugud pentru derularea transportului în comun: Ce se modifică și de ce

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi, 30 iulie 2026 a Consiliului Local Alba Iulia se află și două proiecte de hotărâri referitoare la asocierea dintre municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud pentru derularea transportului în comun.

Unul dintre proiectele de hotărâre prevede modificarea Hotărârii nr. 489/2022 a Consiliului local de aprobare a participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea a 33 de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud”, în vederea finantării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante).

Municipiul Alba Iulia a depus spre finanțare conform Ghidului Specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente PNRR, în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local, cererea de finanțare „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea a 33 de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud.”

Prin HCL nr. 489/2022 s-a aprobat participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea a 33 de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante).

Pe data de 13 februarie 2023, prin intermediul platformei electronice https://pnrr.mdlpa.ro/pnr, au fost transmise solicitările de clarificări cu numerele 7785 și 7786, în care s-au solicitat:

*eliminarea componentei privind autobuzele nepoluante de 10 m, întrucât nu mai exista buget disponibil pentru aceasta;

*menținerea cererii de finanțare doar pentru componenta privind achiziția a 5 microbuze nepoluante, în valoare de 1.250.000 euro;

*modificarea titlului proiectului în aplicația electronică, corespunzător reducerii obiectului finanțării;

*retransmiterea cererii de finanțare cu toate modificările aferente (actualizarea conținutului și a indicatorilor proiectului pentru 5 vehicule nepoluante).

Municipiul Alba Iulia, în calitate de solicitant, a transmis un răspuns prin care a confirmat menținerea cererii de finanțare pentru o singură componentă, și anume cea destinată microbuzelor nepoluante, având în vedere lipsa fondurilor disponibile pentru componenta referitoare la autobuzele nepoluante de 10 metri.

Astfel, au fost efectuate modificările necesare în cadrul cererii de finanțare, în conformitate cu cele dispuse în cadrul solicitărilor de clarificări. De asemenea, în cadrul răspunsului Municipiul Alba Iulia a subliniat că, în eventualitatea apariției unor situații de nerespectare a obligațiilor asumate prin contractele de finanțare de către anumiți Beneficiari / Lideri de parteneriat, sau în cazul în care anumiți beneficiari sunt în imposibilitatea de a organiza transportul de călători la nivel metropolitan în baza unui contract de delegare a serviciului de transport public, să fim informați și luați în considerare pentru suplimentarea numărului de microbuze electrice alocat Municipiului Alba Iulia, inclusiv pentru alocarea de autobuze nepoluante de 10 m, întrucât îndeplinim toate condițiile impuse de ghidul solicitantului.

În urma modificărilor efectuate, noul titlu al proiectului este: „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare în parteneriat cu comuna Ciugud.”

Prin HCL nr. 296/2024 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 489/2022 a Consiliului local de aprobare a participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud.

Contractul de finanțare nr. 26249/06.03.2023, încheiat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, Titlu apel: PNRR/2022/C10/I.1.1, Runda 2, a fost modificat prin încheierea a patru acte adiționale, după cum urmează:

Actul adițional nr. 1, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 182409/25.10.2023, a modificat alin. (1) al art. 3 – Valoarea proiectului, din contractul de finanțare nr. 26249/06.03.2023.

Actul adițional nr. 2, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 72014/05.04.2024, a modificat, de asemenea, alin. (1) al art. 3 – Valoarea proiectului, prin includerea unor cheltuieli neeligibile în valoare totală de 192.506,12 lei.

Detalierea acestor cheltuieli neeligibile este următoarea:

*linie de cheltuieli Servicii consultanță achiziție vehicule nepoluante, în valoare de 25.341,28 lei fără TVA, respectiv 30.156,12 lei cu TVA;

*linie de cheltuieli Servicii de informare și publicitate (panou temporar, placa permanentă, comunicate), în valoare de 9.000,00 lei fără TVA, respectiv 10.710,00 lei cu TVA;

*linie de cheltuieli Cheltuieli cu salarii, în valoare de 151.640,00 lei.

Actul adițional nr. 3, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 122733/02.06.2025, a modificat perioada de implementare a proiectului, aceasta fiind extinsă la 39 de luni.

Actul adițional nr. 4, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 136715/17.06.2026, a modificat valoarea proiectului prin majorarea valorii TVA aferente cheltuielilor eligibile.

Prin Notificarea nr. 824214/15.04.2026, perioada de implementare a proiectului a fost prelungită, aceasta fiind stabilită între data semnării contractului de finanțare și 31 iulie 2026.

Perioada de derulare a proiectului: 06.03.2023 – 31.07.2026.

Un alt proiect de hotărâre prevede modificarea Hotărârii nr. 239/2022 a Consiliului local de aprobare a participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 10 – Fondul local, Subinvestiția 1.1.1 Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), în parteneriat cu Comuna Ciugud

Municipiul Alba Iulia implementează, în calitate de lider, proiectul „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)” și Subinvestiția I.1.3 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, în parteneriat cu comuna Ciugud.

Prin HCL nr. 239/2022 s-a aprobat participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului, în vederea finanțării acestuia prin PNRR, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1, în parteneriat cu comuna Ciugud.

Prin HCL nr. 297/2024 s-a aprobat modificarea Hotărârii nr. 239/2022 privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului, în vederea finanțării acestuia prin PNRR, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1, în parteneriat cu comuna Ciugud.

Proiectul vizează dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare. Au fost achiziționate 21 de autobuze electrice de 12 metri și 1 microbuz nepoluant, împreună cu 22 de stații de încărcare lentă (la autobază) și 7 stații de încărcare rapidă (pe traseu), care vor fi în proprietatea Municipiului Alba Iulia și vor deservi transportul public de persoane.

De asemenea, vor fi achiziționate 15 stații de încărcare pentru mașini electrice, care vor fi amplasate în municipiul Alba Iulia. În urma unei analize realizate de departamentele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia, s-a considerat oportună instalarea unui număr maxim de 15 stații, în loc de 47, câte au fost propuse inițial în cadrul proiectului.

Principalele motive pentru reducerea numărului de stații sunt:

*numărul mare de proiecte de eficientizare energetică pentru clădiri publice și rezidențiale, finanțate prin PNRR, care includ la rândul lor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice;

*caracteristicile infrastructurii energetice existente la nivelul Municipiului Alba Iulia, respectiv puterea disponibilă a rețelei, care permite instalarea doar a unui număr limitat de stații de reîncărcare.

Contractul de finanțare nr. 134692/28.11.2022, încheiat în cadrul PNRR – Componenta 10 – Fondul Local, I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)” și I.1.3 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”, aferent apelurilor PNRR/2022/C10/I.1.1 și PNRR/2022/C10/I.1.3, Runda 1, a fost modificat prin trei acte adiționale.

Actul adițional nr. 1, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 79700/16.04.2024, a adus următoarele modificări:

*modificarea art. 3 alin. (2) privind valoarea proiectului, prin diminuarea finanțării maxime nerambursabile, eliminarea parțială a ajutorului de stat aferent investiției C10-I.1.3 și includerea unor cheltuieli neeligibile în valoare totală de 417.202,43 lei, reprezentând:

– servicii de consultanță pentru achiziția vehiculelor nepoluante – 239.647,42 lei fără TVA, respectiv 285.180,43 lei cu TVA;

– servicii de informare și publicitate (panou temporar, placă permanentă, comunicate) – 9.000 lei fără TVA, respectiv 10.710 lei cu TVA;

– cheltuieli cu salariile – 121.312 lei;

*modificarea art. 4 alin. (1) privind indicatorii proiectului, prin eliminarea a 32 de stații de reîncărcare pentru mașini electrice;

*înlocuirea Anexei I – Cererea de finanțare;

*înlocuirea Anexei III – Graficul estimativ al cererilor de transfer.

Actul adițional nr. 2, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 89128/16.04.2025, a modificat perioada de implementare a proiectului, aceasta fiind extinsă la 42 de luni.

Actul adițional nr. 3, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 136734/17.06.2026, a modificat valoarea proiectului prin majorarea valorii TVA aferente cheltuielilor eligibile pentru componenta de asistență tehnică finanțată nerambursabil din PNRR.

Prin Notificarea nr. 824214/15.04.2026, perioada de implementare a proiectului a fost prelungită, aceasta fiind stabilită între data semnării contractului de finanțare și 31 iulie 2026.

Perioada de derulare a proiectului: 28.11.2022 – 31.07.2026.

Prin prezenta propunere de hotărâre se supune aprobării modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 239/2022 privind aprobarea participării Municipiului Alba Iulia în cadrul proiectului „Dezvoltarea sistemului de transport public ecologic prin achiziționarea de vehicule nepoluante și stații de încărcare”, hotărâre modificată ulterior prin HCL nr. 297/2024.

Având în vedere majorarea cotei de TVA, a fost încheiat Actul adițional nr. 3, înregistrat la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sub nr. 136734/17.06.2026, prin care a fost modificată exclusiv valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile pentru componenta de asistență tehnică finanțată nerambursabil din PNRR.

În consecință, se propune modificarea valorii TVA aferente cheltuielilor eligibile finanțate prin PNRR, în conformitate cu prevederile Actului adițional nr. 3.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)