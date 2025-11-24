Permis de conducere și actele mașinii pe telefon și tamponări uşoare declarate online. Ce prevede noul proiect de ordonanţă propus de MAI

Şoferii din România ar putea prezenta permisul de conducere şi actele maşinii în format digital, pe telefon, nu fizic aşa cum se întâmplă în prezent.

Cu condiţia ca documentele să fi fost încărcate online pe Platforma HUB a ministerului de Interne. Modificarea apare într-un proiect de ordonanță de urgență prin care Ministerul Afacerilor Interne doreşte să simplifice procedurile de control în trafic.

La fel, tamponările uşoare vor putea fi declarate online în 24 de ore prin platforma MAI, iar autorizația de reparație va fi emisă electronic.

