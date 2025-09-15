Performanță remarcabilă pentru albaiulianul Mihnea Costachi. A obținut locul 1 la etapa de șah rapid de la Craiova

Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la categoria de rating 2450 în etapa de șah rapid organizată la Craiova.

Sportivul CSM Unirea Alba Iulia a avut un parcurs remarcabil, înregistrând 6 victorii, 3 remize și o singură înfrângere. Printre rezultatele notabile se numără victoria în fața marelui maestru croat Leon Livaic și remiza obținută împotriva lui Liviu-Dieter Nisipeanu, fost campion european. Singurul care a reușit să-l învingă pe Mihnea a fost marele maestru grec Athanasios Mastrovasilis.

Podiumul la categoria de rating 2450 a fost completat de maestrul internațional sârb Jovan Radlovacki și de marele maestru român Lucian-Miron Costin. Turneul, desfășurat în acest weekend, a reunit aproape 300 de jucători din 14 țări.

Urmează o lună aglomerată din punct de vedere competițional pentru Mihnea. Acesta va participa la o competiție de șah-dezlegări la Pitești, iar apoi la Campionatul Național pe Echipe – Divizia A, la Eforie Nord.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI