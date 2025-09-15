Performanță remarcabilă pentru albaiulianul Mihnea Costachi. A obținut locul 1 la etapa de șah rapid de la Craiova
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la categoria de rating 2450 în etapa de șah rapid organizată la Craiova.
Sportivul CSM Unirea Alba Iulia a avut un parcurs remarcabil, înregistrând 6 victorii, 3 remize și o singură înfrângere. Printre rezultatele notabile se numără victoria în fața marelui maestru croat Leon Livaic și remiza obținută împotriva lui Liviu-Dieter Nisipeanu, fost campion european. Singurul care a reușit să-l învingă pe Mihnea a fost marele maestru grec Athanasios Mastrovasilis.
Podiumul la categoria de rating 2450 a fost completat de maestrul internațional sârb Jovan Radlovacki și de marele maestru român Lucian-Miron Costin. Turneul, desfășurat în acest weekend, a reunit aproape 300 de jucători din 14 țări.
Citește și: FOTO: Campioana Volei Alba Blaj, victorie în primul meci de verificare, în deplasare cu Medicina Târgu Mureș
Urmează o lună aglomerată din punct de vedere competițional pentru Mihnea. Acesta va participa la o competiție de șah-dezlegări la Pitești, iar apoi la Campionatul Național pe Echipe – Divizia A, la Eforie Nord.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba: Performerii, premiați în cadru festiv
Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba Pentru Centrul Județean de Excelență Alba, începutul anului școlar 2025-2026 a fost marcat de un moment important: premierea instituției de către Primăria Municipiului Alba Iulia în cadrul evenimentului „Alba Iulia premiază excelența în educație”, desfășurat joi, 11 septembrie, la Muzeul Principia. […]
DOLIU la Teatrul de Păpuși „Prichindel”: Mioara (Huiu) Diaconu a încetat din viață. Împreună cu familia a pus bazele instituției în urmă cu 70 de ani
DOLIU la Teatrul de Păpuși „Prichindel”: Mioara (Huiu) Diaconu a încetat din viață. Împreună cu familia a pus bazele instituției în urmă cu 70 de ani Teatrul de Păpuși „Prichindel” a anunțat cu mare regret încetarea din viață a Mioarei (Huiu) Diaconu, cunoscută în cercurile apropiate drept Țuky, artista care, alături de familia sa, a […]
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a luat foc. Intervin pompierii
INCENDIU într-o comună din Alba: O bucătărie de vară din Sântimbru a fost cuprinsă de flăcări. Intervin pompierii Detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine în localitatea Sântimbru pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospodărească, respectiv o bucătărie de vară. La fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În curând, trecem de la Dolce Vita direct la regim alimentar
Economistul Radu Georgescu: România a fost ca un tip care merge în fiecare seară la restaurant, dar nu plătește. În...
15 septembrie | Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj”
Senatorii votează astăzi moțiunea împotriva ministrului Educației, intitulată „În loc de instrucţie şi excelenţă, umilinţă şi dresaj” Senatorii sunt chemați...
Știrea Zilei
UPDATE FOTO | Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș
Incident GRAV pe Valea Vințului: O persoană blocată sub un ulitaj forestier care s-a răsturnat. Intervin pompierii din Sebeș O...
VIDEO | Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul avea o alcoolmie de 2,62 g%o alcool pur în sânge
Control judiciar pentru albaiulianul care a lovit o femeie pe trecerea de pietoni de pe strada Vânătorilor din municipiu: Bărbatul...
Curier Județean
FOTO | Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba: Performerii, premiați în cadru festiv
Noi grupe de studiu în anul școlar 2025-2026 la Centrul Județean de Excelență Alba Pentru Centrul Județean de Excelență Alba,...
Performanță remarcabilă pentru albaiulianul Mihnea Costachi. A obținut locul 1 la etapa de șah rapid de la Craiova
Șahistul albaiulian Mihnea Costachi a reușit să obțină locul 1 la categoria de rating 2450 în etapa de șah rapid...
Politică Administrație
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare
Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere și dezvoltare...
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
Opinii Comentarii
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi cu lănci şi furci
15 septembrie 1848: Începe cea de-a treia Adunare Naţională de la Blaj. Aproximativ 60.000 de ţăranii români au venit înarmaţi...
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate
15 septembrie – Ziua Internațională a Democrației, un drept fundamental al cetățenilor, bazat pe libertate, egalitate, transparență și responsabilitate În...