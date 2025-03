Performanță inedită pentru elevul Fabian Mucsi-Amariței de la Liceul German Sebeș: Triplă calificare la fazele naționale ale olimpiadelor școlare

Fabian Mucsi-Amariței – elev în clasa a VIII-a la Liceul German Sebeș – este unul dintre tinerii merituoși ai județului Alba, care s-a dedicat studiului individual, a performat încă din clasele primare, iar în ciclul gimnazial a continuat să aibă rezultate excepționale pe mai multe planuri și la mai multe obiecte de studiu.

Astfel, concomitent cu pregătirile pentru Evaluarea Națională, Fabian Mucsi-Amariței a reușit anul acesta performanța de a obține premiul I la fazele județene ale următoarelor competiții școlare: Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață (OLAV), Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru școli/secții cu predare în limbile minorităților naționale și pentru românii din diaspora, respectiv Olimpiada de Limba și Literatura Germană Maternă.

Cele trei premii i-au adus totodată calificări la fazele naționale ale acestor competiții, care urmează a se desfășura în această primăvară, în lunile aprilie și mai.

Despre această reușită și despre motivația din spatele eforturilor sale, Fabian a mărturisit: „Avem nevoie de validare din partea celorlalți pentru a ști că ceea ce am făcut până acum este bine și că merită să luptăm mai departe. Cărțile nu ne vor dezamăgi niciodată, ele ne pot așterne în față un drum pe care să pășim cu încredere.

Este al treilea an când reușesc să obțin locul I la etapa județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română pentru minorități, dar anul acesta sunt trei olimpiade. Nu am decât gânduri de recunoștință pentru ceea ce s-a întâmplat. Limba germană este limba în care am crescut și în care continui să cresc”.

Felicitări Fabian Mucsi-Amariței pentru performanța inedită din acest an, cât și îndrumătorilor care au trudit și l-au susținut: doamna profesoară Mioara Cojocaru și doamna profesoară Ileana Dănilă!

