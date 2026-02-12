Curier Județean

Performanță deosebită pentru un elev de la Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos: Tudor Dumitrean a obținut 99 de puncte și locul I la la faza zonală a Olimpiadei de Limba Engleză

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Un elev de la școala Școala Gimnazială „Iuliu Maniu” Vințu de Jos a reușit o performanță deosebită la olimpiada de limba engleză. Acesta a obținut 99 de puncte și locul I la faza zonală.

Tudor Dumitrean este elev în clasa a VIII-a A și este îndrumat de doamna profesor Ioana Țălnar. Ambii au fost felicitați de reprezentanții școlii într-o postare pe rețelele de socializare.

,,Felicitări elevului Dumitrean Tudor din clasa a VIII-a A, care a obținut locul I – 99 puncte la faza zonală a Olimpiadei de Limba Engleză! Performanța ta reflectă muncă, perseverență și pasiune. Mult succes în etapa următoare!

Felicitări și doamnei profesoare Țălnar Ioana pentru îndrumare și dedicare! Vă dorim mult succes pe mai departe și rezultate la fel de frumoase în continuare!”, au transmis reprezentanții școlii pe pagina de Facebook.

