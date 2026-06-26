PENSII 2026 | Vârsta de pensionare pentru femei crește din iulie 2026. Cine se poate pensiona mai devreme și în ce condiții
Vârsta de pensionare pentru femei crește din iulie 2026. Cine se poate pensiona mai devreme și în ce condiții
Vârsta de pensionare pentru femei crește începând din iulie 2026, potrivit noilor prevederi din legislația pensiilor. Modificările prevăd o creștere graduală a vârstei standard de retragere din activitate, până la atingerea pragului de 65 de ani, egal cu cel al bărbaților, în anul 2035.
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Creștere treptată, până la egalizare în 2035
Noua lege a pensiilor stabilește o creștere progresivă a vârstei de pensionare, prin adăugarea a aproximativ două luni în fiecare an. Scopul este ca, până în 2035, vârsta standard de pensionare să fie unificată la 65 de ani pentru femei și bărbați.
În prezent, vârsta de pensionare este de 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați, însă noile reglementări modifică acest calendar de tranziție, relatează Antena 3 CNN.
Pensionarea anticipată, reglementată mai strict
O altă modificare importantă vizează pensionarea anticipată. Potrivit noilor prevederi, aceasta este posibilă doar în condițiile îndeplinirii vârstei de 60 de ani și a unui stagiu de cotizare de minimum 40 de ani.
În aceste condiții, pensionarea anticipată poate fi realizată fără penalizări, după îndeplinirea criteriilor de vechime în muncă.
În România există în prezent aproximativ 4,6 milioane de pensionari, femeile reprezentând majoritatea beneficiarilor sistemului public de pensii.
Ce se întâmplă cu românii de peste 45 de ani pe piața muncii
Pentru mulți români, pierderea locului de muncă după 45 sau 50 de ani vine la pachet cu o surpriză neplăcută: zeci de CV-uri trimise și foarte puține răspunsuri. În mediul online se înmulțesc mărturiile celor care spun că se simt invizibili pe piața muncii, deși au zeci de ani de experiență.
Specialiștii explică unde apar cele mai mari obstacole și cum pot fi depășite. Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care și le pun angajatorii este legată de capacitatea de adaptare la noile tehnologii. Potrivit specialistei, percepția că oamenii învață mai greu odată cu înaintarea în vârstă continuă să fie puternică în multe organizații, chiar dacă experiența arată adesea contrariul.
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