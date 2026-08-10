Bacalaureat 2026: Elev eliminat în Alba la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua
Bacalaureat 2026: Elev eliminat în Alba la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua
Un elev a fost eliminat în Alba la proba scrisă la Limba și literatura română din cadrul sesiunii a doua a examenului de Bacalaureat, desfășurată luni, 10 august 2026.
Unicul centru de examen din Alba este la Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia.
Elevul eliminat, care avea căști la el, provine dintr-o serie anterioară de absolvenți a colegiului economic albaiulian.
Au fost prezenți 169 de candidați, dintre cei 202 înscriși pentru acestă probă. Numărul absenților a fost, așadar, de 32.
Regulile pentru probele scrise sunt aceleași ca la sesiunea din vară. Candidații trebuie să folosească doar instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră, iar la proba de Matematică și Geografie pot folosi instrumente de desen și creionul pentru elementele grafice.
Accesul în săli se face până la ora 08:30. Proba începe la ora 9. Timpul de lucru la fiecare probă este de trei ore de la distribuirea subiectelor către toți candidații din sală.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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