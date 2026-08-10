Tânăr din Sălaj, prins la volanul unei mașini cu numere false de înmatriculare și fără permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosar penal

Un tânăr din Sălaj a fost prins la volanul unei mașini cu numere false de înmatriculare și fără permis de conducere. Polițiștii au întocmit dosar penal.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 august 2026, în jurul orei 12.40, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au oprit, pentru control, pe raza localității Horea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 22 de ani, din localitatea Cizer, județul Sălaj.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, în urma verificărilor efectuate, a reieșit că numărul de înmatriculare al autoturismului condus de tânărul de 22 de ani aparține unui alt autoturism, iar plăcuțele de înmatriculare corespunzătoare autoturismului condus au fost retrase.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, neînregistrat ori care poartă număr fals de înmatriculare.

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