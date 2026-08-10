Video | Călătorii, revoltați după suspendarea transportului și „pe sate” în Alba: „Cineva vrea intenționat să desființeze ce a fost bun până acum”
Călătorii, revoltați după suspendarea transportului și „pe sate” în Alba: „Cineva vrea intenționat să desființeze ce a fost bun până acum”
Decizia de suspendare a curselor de transport public către satele din arealul AIDA-TL, luată luni, 10 august 2026, a lovit din plin mii de cetățeni care depind zilnic de aceste linii pentru a ajunge la muncă, la medici sau pentru a rezolva probleme de zi cu zi.
În stațiile de autobuz, la timp relativ scurt după ce operatorul de transport STP, din cauza lipsei de motorină, a recurs la măsura de suspendare a curselor „pe sate”, oamenii așteptau în zadar, revoltați și dezorientați, acuzând autoritățile locale de nepăsare și lipsă totală de comunicare.
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Reporterii ziarulunirea.ro au stat de vorbă cu mai multe persoane prezente luni, 10 august 2026, în jurul orei 12.00, în stația „Electrica” din Alba Iulia. Oamenii au așteptat în zadar autobuzul care să-I ducă înapoi acasă, iar reacțiile lor sunt, în egală măsură, vehemente și elocvente.
„Suntem foarte supărate că nu mai avem cu ce face naveta la serviciu. Am venit în oraș, dar înapoi nu mai avem cu ce merge. Nu ne-a anunțat nimeni că nu vor mai circula. Singura opțiune inclusiv pentru mine, care fac naveta de la Șard, rămâne taxiul sau mersul pe jos, dar pe banii noștri este imposibil de susținut pe termen lung. Dar ce vor face copiii, vor începe școlile, ce se va întâmpla?”, a spus o femeie.
„E foarte rău. Aveam abonament plătit la sală, trebuia să vin în Alba, dar acum sunt nevoit să stau acasă. Oamenii care merg la muncă nu mai au opțiuni. Sperăm să le bage înapoi cât mai repede”, a afirmat un tânăr.
„Suntem pensionari, avem programări la doctori și nu avem nici cu ce veni, nici cu ce ne întoarce acasă. Din pensia minimă, de unde să avem bani de taxi? Trebuie să cumpărăm și medicamente, care numai ieftine nu sunt”, a spus, revoltată, o doamnă, pensioanră.
„Banii pe abonamente ni i-au luat și acum stăm pe bancă! Să le fie rușine! Și primăriei, și Consiliului Județean. Să ne lase pe jos, fără niciun autobuz, în condițiile astea? Este de neconceput să ajungem în halul ăsta”, a spus, la rândul său, un bărbat cu care au discutat reporterii ziarulunirea.ro.
„Cineva vrea intenționat să desființeze ce a fost bun până acum. Până acum mergea frumos, aveai legături. Acum vin și spun că primăria vrea să-și facă altă firmă de transport… De ce să distrugi ceva ce funcționa, umblând doar la interese private sau răzbunări?”, a afirmat un domn.
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