PENSII 2026 | Sporuri și venituri care contează la pensie în 2026. Recalcularea pensiilor aflate în plată

Regulile de calcul ale pensiilor din România au fost extinse începând cu 2025, iar efectele se vor vedea pe deplin și în 2026, mai ales pentru persoanele care urmează să se pensioneze sau pentru pensionarii ale căror dosare sunt recalculate. Noutatea majoră este că mai multe tipuri de sporuri și venituri suplimentare pot contribui direct la creșterea pensiei finale.

Ce s-a schimbat în calculul pensiei

Până recent, la stabilirea pensiei erau luate în considerare în principal salariul de bază și sporurile cu caracter permanent. Noile reglementări permit valorificarea tuturor veniturilor pentru care s-au plătit contribuții de asigurări sociale, indiferent dacă acestea au fost permanente sau ocazionale. Astfel, pensia reflectă mai fidel întreaga activitate profesională și nivelul real al contribuțiilor.

Sporuri și venituri care contează la pensie în 2026

La calculul pensiei pot fi incluse, dacă sunt dovedite prin documente oficiale:

-sporurile nepermanente pentru care s-au achitat contribuții;

-sporurile pentru condiții speciale sau deosebite de muncă;

-plata orelor suplimentare;

-primele, premiile și bonusurile acordate legal;

-alte venituri brute incluse în baza de calcul a contribuțiilor sociale.

Aceste sume se adaugă veniturilor salariale permanente și pot duce la obținerea unui punctaj mai mare, ceea ce înseamnă automat o pensie lunară mai ridicată.

Recalcularea pensiilor aflate în plată

Pensionarii pot beneficia de recalcularea pensiei dacă în dosar sunt incluse sau pot fi aduse adeverințe privind sporurile și veniturile suplimentare obținute de-a lungul carierei. Recalcularea se face fie din oficiu, fie la cerere, în funcție de situație și de existența documentelor justificative.

Pentru perioadele mai vechi, în special cele de dinainte de 1 aprilie 2001, este esențial ca veniturile suplimentare să fie dovedite clar, deoarece acestea nu au fost întotdeauna incluse automat în calculul inițial al pensiei.

Bonusuri pentru vechimea în muncă

Un alt element important care influențează pensia în 2026 este acordarea punctelor de stabilitate. Persoanele cu stagii lungi de cotizare, de peste 25 de ani, primesc puncte suplimentare, ceea ce poate crește semnificativ valoarea pensiei finale. Acest mecanism recompensează continuitatea în muncă și contribuțiile îndelungate la sistemul public.

Ce trebuie să facă viitorii pensionari

Pentru a beneficia de o pensie cât mai mare, specialiștii recomandă verificarea dosarului de pensie și completarea acestuia cu toate documentele care atestă sporuri, prime și alte venituri pentru care s-au plătit contribuții. În lipsa acestor acte, respectivele sume nu pot fi valorificate.

În 2026, pensia nu va mai fi calculată doar pe baza salariului de bază, ci va include un spectru mai larg de venituri. Sporurile, primele și bonusurile legale pot face diferența între o pensie modestă și una mai confortabilă, cu condiția ca ele să fie dovedite și declarate corect. Pentru mulți români, aceste schimbări pot însemna un venit mai mare la bătrânețe și o recunoaștere mai justă a muncii depuse de-a lungul vieții.

