PENSII 2026 | Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită

Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită

Contribuțiile virate de români în aprilie 2026 pentru pensiile administrate privat (Pilonul II), aferente veniturilor obținute în februarie 2026, au depășit pentru prima dată pragul de 2 miliarde de lei într-o lună fără bonusuri sau prime specifice sărbătorilor.

Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), suma totală a ajuns la 2,01 miliarde de lei, în creștere față de 1,83 miliarde de lei înregistrate pentru aceeași perioadă din 2025.

Anterior, recordul sistemului fusese atins în decembrie 2025, când contribuțiile aferente veniturilor de final de an au totalizat 2,08 miliarde de lei, echivalentul a peste 409 milioane de euro.

În acea perioadă, contribuția medie per participant a fost de 453,56 lei, comparativ cu 437,77 lei în februarie 2026.

Vicepreședintele ASF responsabil de pensiile private, Dan Armeanu, a explicat că depășirea pragului de 2 miliarde de lei trebuie analizată în contextul mecanismului de colectare și virare a contribuțiilor, care presupune un decalaj de aproximativ două luni între obținerea veniturilor salariale și transferul efectiv al banilor către fondurile de pensii private.

Potrivit acestuia, luna decembrie este în mod tradițional asociată cu venituri salariale mai mari, datorită bonusurilor și primelor acordate la final de an, ceea ce influențează direct valoarea contribuțiilor către Pilonul II. În același timp, trendul ascendent este susținut și de factori structurali, precum majorarea numărului de participanți și creșterea contribuției medii. La finalul lunii februarie 2026, sistemul înregistra aproximativ 8,5 milioane de participanți, dintre care circa 4,6 milioane contribuiau activ.

ASF estimează că nivelurile lunare de peste 2 miliarde de lei ar putea deveni constante în perioada următoare, pe fondul evoluției salariale și al extinderii bazei de contribuabili.

De la 1 ianuarie 2024, contribuția direcționată către Pilonul II a crescut la 4,75% din venitul brut, față de 3,75% anterior, diferența din contribuția CAS fiind alocată în continuare sistemului public de pensii (Pilonul I).

În ceea ce privește accesarea banilor acumulați în Pilonul II, participanții pot beneficia de sumele din contul personal în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă, în cazul pensionării pentru invaliditate sau în situația decesului, când activele pot fi revendicate de moștenitori.

Până la intrarea în vigoare a noii legi privind plata pensiilor private, participanții pot opta fie pentru plata integrală a sumei acumulate, fie pentru plăți lunare egale, eșalonate pe maximum cinci ani.

Noua lege, promulgată de președintele Nicușor Dan la 5 ianuarie 2026, va intra în vigoare începând cu 5 ianuarie 2027 și va modifica modalitatea de plată a pensiilor private din Pilonul II și III.

Conform noilor reguli, participanții vor putea solicita o plată unică de maximum 30% din activul acumulat, înainte de începerea pensiei lunare. Restul sumelor vor fi achitate eșalonat pe o perioadă de minimum opt ani sau sub forma unei pensii viagere.

În cazul decesului beneficiarului înainte de încasarea integrală a activului, moștenitorii vor primi sumele rămase neplătite. Totodată, plata integrală într-o singură tranșă va fi permisă doar dacă valoarea activului acumulat nu depășește echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionari.

La nivelul actual al indemnizației minime garantate, plafonul pentru plata integrală este de 15.372 lei.

