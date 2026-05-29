PENSII 2026 | Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită
Pilonul II de pensii a depășit în premieră pragul de 2 miliarde de lei într-o lună obișnuită
Contribuțiile virate de români în aprilie 2026 pentru pensiile administrate privat (Pilonul II), aferente veniturilor obținute în februarie 2026, au depășit pentru prima dată pragul de 2 miliarde de lei într-o lună fără bonusuri sau prime specifice sărbătorilor.
Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) și Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), suma totală a ajuns la 2,01 miliarde de lei, în creștere față de 1,83 miliarde de lei înregistrate pentru aceeași perioadă din 2025.
Anterior, recordul sistemului fusese atins în decembrie 2025, când contribuțiile aferente veniturilor de final de an au totalizat 2,08 miliarde de lei, echivalentul a peste 409 milioane de euro.
În acea perioadă, contribuția medie per participant a fost de 453,56 lei, comparativ cu 437,77 lei în februarie 2026.
Vicepreședintele ASF responsabil de pensiile private, Dan Armeanu, a explicat că depășirea pragului de 2 miliarde de lei trebuie analizată în contextul mecanismului de colectare și virare a contribuțiilor, care presupune un decalaj de aproximativ două luni între obținerea veniturilor salariale și transferul efectiv al banilor către fondurile de pensii private.
Potrivit acestuia, luna decembrie este în mod tradițional asociată cu venituri salariale mai mari, datorită bonusurilor și primelor acordate la final de an, ceea ce influențează direct valoarea contribuțiilor către Pilonul II. În același timp, trendul ascendent este susținut și de factori structurali, precum majorarea numărului de participanți și creșterea contribuției medii. La finalul lunii februarie 2026, sistemul înregistra aproximativ 8,5 milioane de participanți, dintre care circa 4,6 milioane contribuiau activ.
ASF estimează că nivelurile lunare de peste 2 miliarde de lei ar putea deveni constante în perioada următoare, pe fondul evoluției salariale și al extinderii bazei de contribuabili.
De la 1 ianuarie 2024, contribuția direcționată către Pilonul II a crescut la 4,75% din venitul brut, față de 3,75% anterior, diferența din contribuția CAS fiind alocată în continuare sistemului public de pensii (Pilonul I).
În ceea ce privește accesarea banilor acumulați în Pilonul II, participanții pot beneficia de sumele din contul personal în trei situații: la pensionarea pentru limită de vârstă, în cazul pensionării pentru invaliditate sau în situația decesului, când activele pot fi revendicate de moștenitori.
Până la intrarea în vigoare a noii legi privind plata pensiilor private, participanții pot opta fie pentru plata integrală a sumei acumulate, fie pentru plăți lunare egale, eșalonate pe maximum cinci ani.
Noua lege, promulgată de președintele Nicușor Dan la 5 ianuarie 2026, va intra în vigoare începând cu 5 ianuarie 2027 și va modifica modalitatea de plată a pensiilor private din Pilonul II și III.
Conform noilor reguli, participanții vor putea solicita o plată unică de maximum 30% din activul acumulat, înainte de începerea pensiei lunare. Restul sumelor vor fi achitate eșalonat pe o perioadă de minimum opt ani sau sub forma unei pensii viagere.
În cazul decesului beneficiarului înainte de încasarea integrală a activului, moștenitorii vor primi sumele rămase neplătite. Totodată, plata integrală într-o singură tranșă va fi permisă doar dacă valoarea activului acumulat nu depășește echivalentul a 12 indemnizații sociale pentru pensionari.
La nivelul actual al indemnizației minime garantate, plafonul pentru plata integrală este de 15.372 lei.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți” Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a transmis, recent, că a vorbit cu președintele României, Nicușor Dan despre drona care a lovit o clădire […]
29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică și atenționări de tip Cod Galben privind intensificările vântului care vor afecta o mare parte a țării în intervalul 29–30 mai 2026. Meteorologii avertizează că rafalele vor ajunge la […]
Ilie Bolojan despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian”
Ilie Bolojan despre drona rusească prăbușită pe un bloc din Galați: „Această situație este inacceptabilă și reprezintă o nouă violare a spațiului aerian” În cursul nopții trecute, o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, provocând un incendiu și rănirea ușoară a două persoane. Citește și: VIDEO | Dronă rusească […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din Galați: ,,Comportamentul nesăbuit al Rusiei este un pericol pentru noi toți”
Mark Rutte, Secretarul General al NATO, a vorbit cu Nicușor Dan despre bomba care a căzut peste un bloc din...
29-30 mai 2026 | Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben
Vânt puternic în Alba și alte județe din România: ANM a emis informări și atenționări Cod galben Administrația Națională de...
Știrea Zilei
3 iunie 2026 | GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au salariații
GREVĂ generală la Fabrica de Arme Cugir, în timpul negocierilor cu gigantul german J.P. Sauer & Sohn. Ce nemulțumiri au...
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri. Anunțul făcut de Directorul DSVSA Alba
Un târg de animale din Alba, închis temporar: Focar de variolă ovină, descoperit la mai puțin de 30 de kilometri....
Curier Județean
1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici
1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și...
FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor
Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz...
Politică Administrație
FOTO | Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia
Peste 3,6 milioane de lei investiți în extinderea rețelei de apă și canalizare din Alba Iulia Municipiul Alba Iulia continuă...
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția datelor personale, prevăzute
Proiect de digitalizare a serviciilor, în valoare de peste 2,5 milioane de lei, la Zlatna: Chatbot și aplicație pentru protecția...
Opinii Comentarii
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase
23 mai: Ziua mondială a broaştelor ţestoase Ziua mondială a broaştelor ţestoase a fost iniţiată în 2000, de către American...
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe
21 mai – Constantin şi Elena, Sfinţii Împăraţi care au scos creştinismul din catacombe Pe 21 mai îi sărbătorim pe...