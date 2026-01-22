PENSII 2026 | Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%. Proiect discutat de Guvern
Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%
Guvernul a discutat, joi, 22 ianuarie 2026, un proiect de lege privind cumulul pensie-salariu, în primă lectură, care prevede că persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau militare vor putea rămâne în activitate, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%.
De asemenea, detaşările funcţionarilor publici încetează în zece zile de la intrareaî n vigoare a legii, dup[ cum a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.
Potrivit acesteia, a fost prezentat în primă lectură proiectul de lege privind unele măsuri aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual plătit din fonduri publice.
Ioana Dogioiu a arătat că proiectul de lege nu se aplică pensiilor contributive, ci doar pensiilor de serviciu sau pensiilor militare.
„Persoanele care beneficiază de asemenea pensii de serviciu sau militare, proiectul stabileşte posibilitatea menţinerii în activitatea a acestora, doar la cerere, cu condiţia reducerii cuantumului pensiei cu 85%, pe perioada desfăşurării activităţii. Proiectul corelează condiţiile de aplicare ale acestei prevederi cu legea 360 /2023 privind sistemul public de pensii şi cu deciziile ÎCCJ. Menţinerea în activitate se realizează cu acordul anual al angajatorilor, inclusiv în situaţia reîncadrării în condiţiile lege”, a spus purtătorul de cuvânt al Executivului, con form News.ro.
Ioana Dogioiu a mai afirmat că, în cazul foştilor judecători sau procurori care se reîncadrează fără concurs în funcţia de judecători sau procurori, rămân aplicabile prevederile articolului 216 al. 2 din legea 303P2002, care deja prevedea că, pe perioada reîncadrării, cuantumul pensiei de serviciu se reduce la 85%.
„Sublinez, pentru că deja am văzut asta în preză, nu se aplică pensiilor contributive, doar pensiilor de serviciu şi pensiilor militare, adică ceea ce în limbaj comun numim pensii speciale”, a ţinut să precizeze Dogioiu.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului a mai anunţat că dispoziţiile menţionate nu se aplică aleşilor locali şi persoanelor pentru care durata mandatului este stabilită expres prin Constituţie, pe durata exercitării acestui mandat, şi nici cadrelor didactice din instituţia publică care realizează formarea iniţială şi formarea profesională continuă a magistraţilor şi a cadrelor didactice din învăţământul militar şi juridic superior.
„Acelaşi proiect de lege în primă lectură astăzi în şedinţa Guvernului prevede încetarea detaşărilor funcţionarilor publici, ale personalului contractual, într-un termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a legii şi introduce posibilitatea realizării transferurilor în interesul serviciului într-un termen de maximum 30 de zile. În situaţiile de reorganizare a instituţiilor publici, atunci când există mai mulţi funcţionari publici aflaţi în situaţii similare, se introduce posibilitatea organizării unui examen cu mecanism transparent, echitabil şi meritocratic de selecţie”, a arătat Ioana Dogioiu.
Ea a mai afirmat că suspenderea raportului de serviciul la iniţiativa funcţionalului public pentru desfăşurarea activităţii în organizaţii internaţionale este limitată la maximum 5 ani, pentru menţinerea echilibrului între interesul individual şi cel instituţional.
