PENSII 2026 | Numărul mediu de pensionari, în creștere: Aproape 5 milioane de persoane beneficiază de pensie în România. Comparație între trimestre
Numărul mediu de pensionari din România a ajuns, în trimestrul IV din 2025, la 4,927 milioane de persoane, cu 6.000 mai multe față de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.
În același timp, pensia medie lunară s-a ridicat la 2.957 de lei, în creștere cu 0,5% comparativ cu trimestrul III al anului trecut.
,,În trimestrul IV 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4.927.000 persoane, în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul III 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.578.000 persoane, în creştere cu 9.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.) a fost de 2957 lei, în creştere cu 0,5% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.
Indicele pensiei medii reale calculat, ca raport între indicele pensiei nominale nete şi indicele preţurilor de consum, a fost de 97,8%, potrivit News.
Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul IV 2024
Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 17.000 persoane.
Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 2,0% , respectiv cu 0,8%.
Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025
Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 9.000 persoane.
Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,5% ṣi respectiv cu 0,1%.
Trimestrul IV 2025
Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,5%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,2%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de sub 0,05% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 1,7%.
Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă (1.786.000 bărbaţi şi 2.178.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.434.000 bărbaţi (80,3% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.745.000 femei (80,1% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).
Ministrul Energiei, propunere de plafonare a prețurilor benzinei și motorinei: Care ar fi prețul maximal de vânzare
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a transmis premierului Ilie Bolojan şi liderilor coaliţiei un set de propuneri pentru atenuarea efectelor negative ale conflictului din Orientul Mijlociu asupra pieţei petroliere din România, printre care emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă privind […]
14 martie: Ziua Mondială a numărului Pi. Sărbătoare internaţională a pasionaţilor de matematică şi ştiinţe
14 martie: Ziua Mondială a numărului Pi. Sărbătoare internaţională a pasionaţilor de matematică şi ştiinţe Creată în Statele Unite, unde această dată din calendar care corespunde zilei de 14 martie se scrie „3/14”, Ziua numărului Pi este celebrată în special în ţările anglo-saxone, dar a început de curând să fie sărbătorită şi în alte state. […]
16 martie – 15 iunie 2026 | RESTRICȚII MAJORE de circulație pe DN 7 Valea Oltului
RESTRICȚII MAJORE de circulație pe DN 7 Valea Oltului Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat, vineri, 13 martie 2026 că a fost emis avizul comun DR – CNAIR pentru închiderea circulației rutiere pentru auto cu MTMA >7,5 tone și închiderea/instituirea restricțiilor de circulație pentru auto cu MTMA ≤7,5 tone pe DN […]
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa”
Mesajul surprinzător publicat de un biciclist despre traficul din Alba Iulia: „M-am simțit ca într-un oraș civilizat din Europa” Un...
VIDEO | Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui martie 2026: ,,Un lux pentru mulți cumpărători”
Au apărut primele roșii românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vinde un kilogram la mijlocul lui...
14-15 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână
14-15 martie 2026 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră la sfârșit de săptămână Inspectoratul...
FOTO | Echipele sportive ale Colegiului Militar din Alba Iulia, „team building” la Arieșeni: „Succesul în sport se obține și prin coeziunea echipei”
Echipele sportive ale Colegiului Militar din Alba Iulia, „team building” la Arieșeni: „Succesul în sport se obține și prin coeziunea...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
FOTO | Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul soluțiilor tradiționale”
Inteligență artificială și digitalizare la Primăria Blaj. Ce cuprinde proiectul de peste 2,5 milioane de lei: ,,Soluții care depășesc cadrul...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...
14 martie: Parlamentul român votează transformarea României în regat. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va fi încoronat rege al României la 10 mai 1881
14 martie: Parlamentul român votează transformarea României în regat. Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen va fi încoronat rege al României la...