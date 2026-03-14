PENSII 2026 | Numărul mediu de pensionari, în creștere: Aproape 5 milioane de persoane beneficiază de pensie în România. Comparație între trimestre

Numărul mediu de pensionari, în creștere: Aproape 5 milioane de persoane beneficiază de pensie în România. Comparație între trimestre

Numărul mediu de pensionari din România a ajuns, în trimestrul IV din 2025, la 4,927 milioane de persoane, cu 6.000 mai multe față de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică.

În același timp, pensia medie lunară s-a ridicat la 2.957 de lei, în creștere cu 0,5% comparativ cu trimestrul III al anului trecut.

,,În trimestrul IV 2025, numărul mediu de pensionari a fost de 4.927.000 persoane, în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul III 2025; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4.578.000 persoane, în creştere cu 9.000 persoane faţă de trimestrul precedent; pensia medie lunară (luând în calcul sumele brute plătite de casele de pensii pentru toate categoriile de pensionari – de asigurări sociale, invaliditate, urmaş etc.) a fost de 2957 lei, în creştere cu 0,5% faţă de trimestrul precedent”, arată datele INS.

Indicele pensiei medii reale calculat, ca raport între indicele pensiei nominale nete şi indicele preţurilor de consum, a fost de 97,8%, potrivit News.

Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul IV 2024

Comparativ cu trimestrul IV al anului precedent, numărul mediu de pensionari a crescut cu 3.000 persoane, iar cel al categoriei aparţinând asigurărilor sociale de stat a crescut cu 17.000 persoane.

Pensia medie lunară şi pensia medie lunară de asigurări sociale de stat au crescut, comparativ cu acelaşi trimestru al anului precedent, cu 2,0% , respectiv cu 0,8%.

Trimestrul IV 2025 comparativ cu trimestrul III 2025

Numărul mediu de pensionari a fost în creştere cu 6.000 persoane faţă de trimestrul precedent, la fel ca numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat care a crescut cu 9.000 persoane.

Pensia medie lunară ṣi pensia medie de asigurări sociale de stat au crescut faṭă de trimestrul precedent, cu 0,5% ṣi respectiv cu 0,1%.

Trimestrul IV 2025

Pensionarii de asigurări sociale de stat deţin ponderea majoritară (92,9%) în numărul total de pensionari de asigurări sociale. Pe categorii de pensii, dintre pensionarii de asigurări sociale, numărul pensionarilor pentru limită de vârstă este preponderent (80,5%), urmaţi de beneficiarii pensiilor de urmaş cu o pondere de 9,6% şi de pensionari cu pensii de invaliditate, care au reprezentat 8,2%. În schimb, cele mai mici ponderi le-au avut pensionarii cu pensii anticipate, cu o pondere de sub 0,05% şi pensionarii cu pensii anticipate parţial, a căror pondere a fost de 1,7%.

Pensionarii de asigurări sociale cu pensii pentru limită de vârstă (1.786.000 bărbaţi şi 2.178.000 femei), sunt în număr majoritar pensionari cu stagiu complet de cotizare, 1.434.000 bărbaţi (80,3% din totalul bărbaţilor pensionari pentru limită de vârstă) respectiv 1.745.000 femei (80,1% din totalul femeilor pensionare pentru limită de vârstă).

