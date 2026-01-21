Actualitate

PENSII 2026 | Ministrul Muncii, despre vârsta de pensionare a militarilor: „Vârsta de pensionare la militari nu este de 48-50 de ani, cum se spune”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a afirmat duminică seara că aspectele legate de pensiile militarilor și vârsta de pensionare au fost stabilite încă din 2023, iar o eventuală modificare în acest moment „ar supăra cu siguranță Comisia Europeană”. Politicianul a subliniat că „vârsta nu este de 48–50 de ani, așa cum se vehiculează”.

Ministrul Muncii susține că vârsta de pensionare a militarilor este crescută etapizat, de la 60 până la 65 de ani, potrivit Digi 24.

„Am auzit cu uimire aceste aceste declarații, pentru că pensiile din această familie ocupațională sunt deja reglementate din 2023. Vârsta de pensionare acolo este crescută etapizat, conform respectivei legi, de la 60 până la 65 de ani. E o etapizare care începe din 2031.

Este un jalon închis cu pensiile militare. Reversibilitatea reformei ar supăra cu siguranță Comisia Europeană, iar necesitatea mie nu-mi este clară. Deci, vorbim despre o lege în vigoare din 2023, făcută în contextul PNRR, acceptată de Comisia Europeană, care deja crește vârsta de pensionare. 

Vârsta de pensionare la militari nu este de 48-50 de ani, cum se spune. Nu! Vârsta din 2015 este de 60 de ani, iar potrivit legii din 2023 crește de la 60 la 65. Sigur că pot să existe pensionări anticipate. Dar asta există pentru orice fel de categorie de pensionari, și asta presupune niște corecții din cuantumul pensiei pe care o încasezi”, a declarat Florin Manole.

Reacția survine după ce ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, a anunțat în urmă cu câteva zile că se lucrează la un proiect de lege care vizează creșterea vârstei de pensionare în cadrul Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, precum și în structurile SRI și SPP.

Potrivit acestuia, măsura este luată în calcul ca alternativă pentru evitarea reducerii salariilor sau a numărului de angajați din aceste instituții.

