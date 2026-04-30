Curier Județean

Anastasia Țimonea, elevă a Școlii Gimnaziale Câmpeni, PREMIUL III, cu un punctaj foarte bun, la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Orodox 2026: „O onoare pentru întreaga școală și comunitatea noastră”

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

Anastasia Țimonea, elevă în clasa a VIII-a C la Școala Gimnazială Câmpeni, a obținut Premiul III, cu un punctaj foarte bun (95 de puncte), la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026. 

„Participarea la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox (clasele V–VIII), desfășurată la Brăila în perioada 21–25 aprilie 2026, a adus un moment de profundă bucurie și împlinire pentru comunitatea noastră școlară.

Rezultatul obținut de eleva Țimonea Anastasia este o dovadă vie a dăruirii, seriozității și credinței cultivate prin muncă susținută.

În spatele acestui succes se află nu doar talentul și perseverența Anastasiei, ci și îndrumarea atentă și plină de har a doamnei profesor Iuliana Selagea. Cu răbdare, profesionalism și pasiune, dumneaei a reușit să modeleze nu doar cunoștințe, ci și caractere, insuflând dragostea pentru valorile autentice ale credinței ortodoxe.

Acest premiu nu este doar o realizare personală, ci o onoare pentru întreaga școală și pentru comunitatea noastră. Ne înclinăm cu recunoștință în fața efortului depus și celebrăm cu emoție un rezultat care ne inspiră și ne unește. Suntem mândri că astfel de reușite ne reprezintă și ne dau încredere în viitor”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane din Alba Iulia și localitățile apropiate

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

în

30 aprilie 2026

De

PROGRAMUL de circulație al autobuzelor STP de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane din Alba Iulia și localitățile apropiate Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia a anunțat programul de transport cu prilejul zilei de 1 mai 2026. În data de 1 Mai 2026, în Zonele Metropolitane 1-7, programul de circulație al Societății de Transport […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU la Bucerdea Vinoasă: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 9 ore

în

29 aprilie 2026

De

INCENDIU la Bucerdea Vinoasă: Flăcările au cuprins o anexă gospodărească. Intervin pompierii din Alba Iulia Pompierii din Alba Iulia intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o anexă gospoărească în satul Bucerdea Vinoasă. Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru stingerea unui incendiu în Ighiu, localitatea Bucerdea Vinoasă. Din informațiile primite de […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

29 aprilie 2026

De

Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă O elevă a a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar 2026 – tenis de masă.  „Felicitări elevei Briana Paulette, din clasa a […]

Citește mai mult