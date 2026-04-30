Anastasia Țimonea, elevă a Școlii Gimnaziale Câmpeni, PREMIUL III, cu un punctaj foarte bun, la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Orodox 2026: „O onoare pentru întreaga școală și comunitatea noastră”

Anastasia Țimonea, elevă în clasa a VIII-a C la Școala Gimnazială Câmpeni, a obținut Premiul III, cu un punctaj foarte bun (95 de puncte), la faza națională a Olimpiadei de Religie – Cultul Ortodox 2026.

„Participarea la Olimpiada Națională de Religie – Cultul Ortodox (clasele V–VIII), desfășurată la Brăila în perioada 21–25 aprilie 2026, a adus un moment de profundă bucurie și împlinire pentru comunitatea noastră școlară.

Rezultatul obținut de eleva Țimonea Anastasia este o dovadă vie a dăruirii, seriozității și credinței cultivate prin muncă susținută.

În spatele acestui succes se află nu doar talentul și perseverența Anastasiei, ci și îndrumarea atentă și plină de har a doamnei profesor Iuliana Selagea. Cu răbdare, profesionalism și pasiune, dumneaei a reușit să modeleze nu doar cunoștințe, ci și caractere, insuflând dragostea pentru valorile autentice ale credinței ortodoxe.

Acest premiu nu este doar o realizare personală, ci o onoare pentru întreaga școală și pentru comunitatea noastră. Ne înclinăm cu recunoștință în fața efortului depus și celebrăm cu emoție un rezultat care ne inspiră și ne unește. Suntem mândri că astfel de reușite ne reprezintă și ne dau încredere în viitor”, au transmis reprezentanții Școlii Gimnaziale Câmpeni.

