PENSII 2026 | Crește vârsta de pensionare în România? Anunțul de ultimă oră al ministrului Muncii
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, joi, 26 martie 2026 că la nivelul ministerului pe care îl conduce nu există niciun proiect pentru a creşte vârsta de pensionare.
„Nu avem nicio discuţie, nicio înţelegere, niciun agreement, niciun proiect pentru a creşte vârsta de pensionare. De asta vreau să-i liniştesc pe toţi cei care aud tot felul de zvonuri, de discuţii despre aşa ceva.
Nu există niciun act normativ la care să lucreze măcar Ministerul Muncii”, a declarat Florin Manole, într-un interviu difuzat de televiziunea România TV, potrivit News.ro.
Ministrul Muncii a precizat că şi „zvonurile” privind majorarea vârstei de pensionare pentru agajaţii din sistemul de siguranţă şi apărare naţională s-au dovedit a fi „incorecte”.
„Mai mult decât atât, mie îmi pare foarte rău că au fost două-trei luni de zile în care pensionarii militari sau cei care urmau să se pensioneze din sistemul de apărare şi siguranţă naţională au fost alarmaţi de zvonuri care, iată, astăzi se dovedesc incorecte, vârsta de pensionare nici la militari nu se modifică”, a adăugat ministrul Muncii, Florin Manole.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
