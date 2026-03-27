PENSII 2026 | Crește vârsta de pensionare în România? Anunțul de ultimă oră al ministrului Muncii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, joi, 26 martie 2026 că la nivelul ministerului pe care îl conduce nu există niciun proiect pentru a creşte vârsta de pensionare. 

„Nu avem nicio discuţie, nicio înţelegere, niciun agreement, niciun proiect pentru a creşte vârsta de pensionare. De asta vreau să-i liniştesc pe toţi cei care aud tot felul de zvonuri, de discuţii despre aşa ceva.

Citește și: PENSII 2026: Când se dau pensiile în aprilie 2026. Vor ajunge banii la pensionari înainte de Paște?

Nu există niciun act normativ la care să lucreze măcar Ministerul Muncii”, a declarat Florin Manole, într-un interviu difuzat de televiziunea România TV, potrivit News.ro.

Ministrul Muncii a precizat că şi „zvonurile” privind majorarea vârstei de pensionare pentru agajaţii din sistemul de siguranţă şi apărare naţională s-au dovedit a fi „incorecte”.

„Mai mult decât atât, mie îmi pare foarte rău că au fost două-trei luni de zile în care pensionarii militari sau cei care urmau să se pensioneze din sistemul de apărare şi siguranţă naţională au fost alarmaţi de zvonuri care, iată, astăzi se dovedesc incorecte, vârsta de pensionare nici la militari nu se modifică”, a adăugat ministrul Muncii, Florin Manole.

CONCEDIERI în primării. Ilie Bolojan: „Ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv”

27 martie 2026

CONCEDIERI în primării. Ilie Bolojan: „Ar trebui să avem o reducere de aproximativ 13.000-14.000 de posturi ocupate efectiv" Premierul Ilie Bolojan a anunţat, joi, 26 martie 2026 că, în luna aprilie 2026, fiecare primărie din România care are un număr de angajaţi peste noua limită stabilită va trebui să facă o reducere de personal.

Codul rutier 2026 | Modificări extrem de importante pentru șoferi care intră în vigoare vineri, 27 martie 2026

27 martie 2026

Modificări extrem de importante pentru șoferi care intră în vigoare vineri, 27 martie 2026 La data de 25 februarie 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața carburanților, publicată în Monitorul Oficial: Ce urmează

26 martie 2026

Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere – benzină și motorină și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză

